La feria se desarrolla del 1 al 4 de octubre en el Recinto Ferial La Vorágine y otros escenarios de la ciudad. Para esta edición se prevé la participación de 210…

Neiva es escenario de la sexta edición de la Feria Internacional de Café, Cacao y Agroturismo (FICCA 2026), un encuentro que reúne a productores, compradores, empresarios, inversionistas y expertos para generar oportunidades comerciales y fortalecer las cadenas productivas del Huila.

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Huila recibe una de las principales ferias agroindustriales del país: así es la FICCA 2026

La feria se desarrolla del 1 al 4 de octubre en el Recinto Ferial La Vorágine y otros escenarios de la ciudad. Para esta edición se prevé la participación de 210 expositores, delegaciones de más de 25 países y más de 30.000 visitantes.

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Una vitrina para el campo huilense

Uno de los principales objetivos de la FICCA es conectar la producción regional con compradores y nuevos mercados. La programación incluye ruedas de negocios, subastas, encuentros empresariales y espacios de formación. La organización espera que durante los cuatro días del evento se generen más de COP 10.000 millones de ventas, acuerdos comerciales y espacios de formación.

Además de la muestra comercial, la feria cuenta con una agenda académica sobre productividad, innovación, tecnología, financiación, exportaciones y oportunidades para los productores.

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La FICCA incluye un pabellón dedicado al agroturismo en el Centro de Convenciones José Eustasio Rivera, donde participan 19 empresas y actores del sector. En este espacio se presentan experiencias y destinos que conectan las actividades del campo con el turismo, las tradiciones y los territorios del Huila.

Conexión con nuevos mercados

La feria busca fortalecer los vínculos entre los productores del departamento y compradores nacionales e internacionales, además de mostrar el potencial de las cadenas productivas y del turismo rural.

La FICCA 2026 es liderada por la Gobernación del Huila con participación de entidades y organizaciones vinculadas a los sectores productivos, y tendrá actividades hasta este domingo 4 de octubre.