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Festival del Buñuelo 2026 en Medellín: así puede participar y votar por el mejor

Los negocios tienen plazo hasta el 16 de noviembre para inscribirse. Después, los ciudadanos podrán votar por sus favoritos y elegir a los cinco finalistas de cada categoría.

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Redacción Colombia
Prepara unos esponjosos buñuelos rellenos con esta sencilla receta.
El festival tendrá categorías para buñuelos tradicionales e innovadores. Los ganadores recibirán incentivos para fortalecer sus negocios.
Foto: Pixabay

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Medellín busca elegir los mejores buñuelos de la ciudad en la segunda edición del festival ¡Que Viva el Buñuelo! La convocatoria está abierta para establecimientos comerciales que elaboren y vendan este producto en una sede física de la capital antioqueña. Los negocios interesados tienen plazo para inscribirse hasta el próximo lunes 16 de noviembre.

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La iniciativa de la Alcaldía de Medellín busca reconocer las preparaciones tradicionales y las propuestas innovadoras, además de impulsar a los emprendimientos gastronómicos durante la temporada decembrina.

¿Cómo participar en el Festival del Buñuelo 2026?

Los establecimientos interesados deben realizar su inscripción a través de la plataforma oficial de la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín. La convocatoria está dirigida a negocios que elaboren y comercialicen buñuelos en una sede ubicada en la ciudad. Cada establecimiento podrá participar en una sola categoría. En el caso de las franquicias, únicamente se permitirá la inscripción de una de sus sedes. La competencia tendrá dos modalidades:

  • Mejor Buñuelo Tradicional: reconocerá a los negocios que conservan la preparación clásica de este producto.
  • Mejor Buñuelo Innovador: destacará las propuestas que incorporen nuevos ingredientes, rellenos, combinaciones de sabores o presentaciones.

La votación ciudadana estará habilitada entre el 17 y 30 de noviembre. Durante estas fechas, las personas podrán probar las preparaciones participantes e ingresar a la plataforma oficial del festival para elegir sus favoritas. Cada ciudadano tendrá derecho a emitir un voto por categoría. Los cinco establecimientos con mayor votación en cada modalidad avanzarán a la gran final, que se realizará el viernes 4 de diciembre.

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En esa jornada, un jurado especializado evaluará las propuestas finalistas y elegirá a los ganadores de las dos categorías. Los resultados se anunciarán durante el mismo evento.

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¿Qué premios recibirán los ganadores?

Los negocios que obtengan el reconocimiento en cada categoría recibirán un paquete de incentivos para fortalecer sus actividades comerciales. Entre los beneficios anunciados por la Alcaldía están:

  • Un bono de COP 2 millones en insumos para cada ganador.
  • Diez horas de asesoría empresarial especializada.
  • Una mentoría con un empresario referente del sector gastronómico.
  • Una sesión profesional de fotografía de producto.
  • Acompañamiento para ingresar a plataformas digitales y ampliar sus canales de comercialización.

Las asesorías podrán enfocarse en temas como identidad y registro de marca, requisitos del INVIMA, diseño de producto y experiencia, marketing digital y costos.

Por Redacción Colombia

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