Incendio en subestación eléctrica dejó sin energía a 135.000 usuarios en Cúcuta

El evento estuvo relacionado con una falla en un módulo de 34.500 voltios, según explicó José Miguel González Campo, gerente de Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS). La empresa…

Un conato de incendio registrado en la noche del miércoles 16 de septiembre en la subestación San Mateo, en Cúcuta, provocó una interrupción no programada del servicio de energía que afectó aproximadamente a 135.000 usuarios de la ciudad y municipios del área metropolitana.

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El evento estuvo relacionado con una falla en un módulo de 34.500 voltios, según explicó José Miguel González Campo, gerente de Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS). La empresa desplegó personal técnico para evaluar las condiciones de la infraestructura y determinar qué originó la falla.

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¿Qué pasó en la subestación San Mateo?

CENS informó inicialmente que la interrupción del servicio se produjo por un conato de incendio en uno de los equipos de la subestación San Mateo. La emergencia generó una gran cantidad de humo que pudo ser observada desde distintos sectores de Cúcuta y a su área metropolitana. Ciudadanos también reportaron un fuerte olor a quemado y cortes de energía en diferentes zonas.

El secretario de Gestión del Riesgo de Cúcuta, Fabián Prato, señaló que "el fuego fue atendido por el cuerpo de bomberos. Entre las zonas afectadas estuvieron sectores de las comunas 3 y 4 de Cúcuta, además de áreas de Villa del Rosario y Los Patios". Por ahora, CENS no ha establecido la causa definitiva de la falla. La empresa indicó que los equipos especializados continúan con la evaluación técnica para determinar qué ocurrió.

Tras la emergencia, la empresa comenzó a realizar maniobras para recuperar progresivamente el suministro eléctrico. José Miguel González explicó que "una de las estrategias consiste en trasladar cargas hacia otras subestaciones de Cúcuta y utilizar modelos que permanecen operativos en San Mateo".

Gerente de CENS, José Miguel González Campo, se pronuncia sobre el evento presentado en la subestación San Mateo en #Cúcuta.



Avanzamos en labores para el restablecimiento del servicio eléctrico en algunos sectores de la ciudad y el área metropolitana. pic.twitter.com/1PlL7mftsQ — CENS | Grupo EPM (@CENSGrupoEPM) September 17, 2026

Las causas de la falla todavía están bajo análisis

Las autoridades locales descartaron que el incidente correspondiera a un atentado. La información disponible hasta ahora apunta a una falla en uno de los módulos de la subestación, aunque la causa específica todavía está bajo análisis técnico. CENS señaló que "la recuperación será progresiva y se entregará nuevas actualizaciones a medida que avancen las labores".

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La emergencia también generó afectaciones en otros servicios y en la movilidad de algunos sectores, debido a la interrupción de semáforos y a las dificultades de conectividad reportadas durante el apagón. Mientras continúan las labores, CENS pidió a los usuarios racionalizar el consumo de energía para facilitar la operación del sistema durante esta contingencia.