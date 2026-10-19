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Incendio forestal afectó más de 40 hectáreas en el cerro Tasajero, en Cúcuta

Norte de Santander permanece en alerta roja por incendios forestales.

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Redacción Colombia
Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y la Secretaría de Gestión del Riesgo trabajan en el cerro Tasajero.
Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y la Secretaría de Gestión del Riesgo trabajan en el cerro Tasajero.
Foto: Alcaldía de Cúcuta

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Entre 30 y 40 hectáreas de vegetación nativa y bosque tropical húmedo resultaron comprometidas por el incendio que arde en el cerro Tasajero, en zona rural de Cúcuta, y que ya completa tres días de atención por parte de los organismos de socorro. El foco se ubica en inmediaciones de las antenas de la Aeronáutica Civil.

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Durante el fin de semana, desde el viernes 16 de octubre de 2026, unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cúcuta trabajan en el terreno con apoyo de la Defensa Civil y acompañamiento de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, con el propósito de frenar el avance de las llamas hacia otros sectores del cerro.

No es la primera vez que el Tasajero enfrenta una emergencia de este tipo. En julio de 2023, un incendio consumió unas 40 hectáreas y generó preocupación en los sectores del Anillo Vial Oriental y el puente Atanasio Girardot. En aquella ocasión, los bomberos tuvieron que retirarse de la zona durante la madrugada por el riesgo que corrían. Las condiciones del terreno son uno de los factores que dificultan las labores pues los vehículos de extinción no alcanzan a llegar hasta los puntos donde avanza el fuego.

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La emergencia coincide con la alerta roja por incendios de cobertura vegetal que mantiene el IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) sobre el departamento.

Las autoridades insistieron en abstenerse de realizar quemas, no arrojar colillas de cigarrillo ni objetos que puedan iniciar fuego en zonas con vegetación, y reportar de inmediato cualquier columna de humo o conato a los organismos de socorro. También recordaron que en Norte de Santander continúa vigente la prohibición de quemas controladas, una medida adoptada para reducir el riesgo de nuevas emergencias.

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Por Redacción Colombia

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