Profesor habría abusado de una estudiante de 15 años dentro de un colegio en Tunja

Un juez de control de garantías ordenó que Mario Andrés Patiño Mogollón, docente de español señalado de agredir sexualmente a una estudiante de 15 años dentro de la institución educativa donde trabajaba, en Tunja, Boyacá, fuera enviado a prisión. La decisión se produjo a solicitud de un fiscal de la Unidad de Delitos Priorizados contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de la Seccional Boyacá, que le imputó los delitos de acceso carnal violento agravado y acoso sexual.

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Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 15 de septiembre de 2026, cuando el profesor habría recurrido a un engaño para sacar a la menor de edad del aula de clases diciendo que la estaban solicitando desde la coordinación del plantel. Una vez afuera, la habría conducido hasta el teatro del colegio, donde la encerró y la sometió por la fuerza para impedir que pidiera auxilio. La Fiscalía señala que el docente se valió de la posición de superioridad que tenía frente a la estudiante.

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La investigación también determinó que la agresión no fue un episodio aislado, sino que durante los dos meses anteriores, el procesado habría hostigado a la menor mediante mensajes y conversaciones con los que buscaba obtener de ella actos de carácter sexual, que la joven rechazó.

El caso generó reacciones dentro de la comunidad educativa y los estudiantes del plantel protestaron por lo ocurrido.

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No es el único caso que se ha conocido recientemente en colegios de la ciudad, pues a finales de septiembre se reportó otra denuncia por presunto abuso sexual en el INEM (Instituto Nacional de Educación Media) Carlos Arturo Torres, donde se impuso una medida provisional contra el docente señalado para impedir su contacto con los estudiantes.

Los casos de violencia sexual contra menores de edad pueden ser denunciados ante la Fiscalía a través de la plataforma "A Denunciar", en los Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) o en las Unidades de Reacción Inmediata. También están disponibles la línea 141 del ICBF y la línea 123 para emergencias.