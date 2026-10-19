De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, la mujer alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, pero falleció ante…

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Zaira Díaz Flórez, de 50 años, es la identidad de la mujer que en la mañana de este domingo fue asesinada por sicarios en moto que le dispararon en al menos cuatro ocasiones cuando se encontraba en su vivienda. El homicidio ocurrió en el barrio Nariño, de la ciudad de Montería (Córdoba).

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Mujer de 50 años fue asesinada en su casa por sicarios en moto: Fiscalía investiga

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, la mujer alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, pero falleció ante la gravedad de las heridas.

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Sobre la motivación de este ataque sicarial, Ruiz detalló que las hipótesis apuntarían a un ajuste de cuentas, pues sobre Díaz Flórez reposaban cinco procesos penales, tres por tráfico de estupefacientes y dos por concierto para delinquir agravado.

Las autoridades ya recaudan información necesaria con testigos y cámaras de seguridad para determinar los autores de este asesinato.

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De acuerdo con datos de la Policía Nacional, durante el 1 de enero y el 12 de octubre, se han registrado 29 homicidios en Montería, de los cuales todas son víctimas masculinas.