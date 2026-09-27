Incendio forestal en Buga ya afecta 1.500 hectáreas y preocupa por el agua de Tuluá

La emergencia se concentra en una zona del Parque Nacional Natural Las Hermosas, donde las condiciones del terreno han dificultado el acceso…

Un incendio forestal que permanece activo desde hace más de 50 días en la zona rural de Buga, Valle del Cauca, ha afectado más de 1.500 hectáreas de vegetación y bosque nativo en un área de páramo. Los organismos de emergencia mantienen las labores para contener las llamas que avanzan tanto en la superficie como bajo tierra.

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La emergencia se concentra en una zona del Parque Nacional Natural Las Hermosas, donde las condiciones del terreno han dificultado el acceso de los equipos. Aunque por ahora no existe un riesgo inmediato de desabastecimiento de agua en Tuluá, las autoridades analizan las posibles consecuencias que el deterioro del ecosistema podría generar sobre el recurso hídrico a mediano y largo plazo.

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¿Por qué es tan difícil controlar el incendio en Buga?

Una de las principales dificultades para los organismos de socorro es que le fuego no avanza únicamente de manera visible. Parte de los focos permanece debajo de la superficie, lo que hace más complicado detectar exactamente dónde se encuentra la conflagración y llegar hasta esos puntos.

Francisco Tenorio Lara, secretario de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle del Cauca, explicó que los equipos trabajan actualmente en la construcción de líneas de defensa para evitar que el incendio continúe extendiéndose, "actualmente este incendio forestal se encuentra en dos fases, una donde lo podemos observar y otra que se encuentra en zona de subsuelo, lo que hace más difícil realizar las labores de extinción".

En la zona permanecen 26 unidades de Bomberos Voluntarios, además de cuadrillas de socorristas, personal de Parques Nacionales Naturales y habitantes de la zona que apoyan las labores de control.

Incendio afecta más de 1.500 hectáreas de bosque y páramo

La conflagración ha impactado más de 1.500 hectáreas de vegetación y bosque nativo, en un ecosistema de páramo considerado estratégico para la regulación del agua y la biodiversidad de la región.

Entre las áreas afectadas se encuentras zonas de vegetación nativa y hábitat de especies de fauna silvestre. La magnitud de la emergencia también ha generado preocupación por las consecuencias que podría tener sobre las fuentes hídricas relacionadas con este ecosistema. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Buga, capitán Harold Álzate, explicó que "aunque está ubicado geográficamente en la ciudad de Buga, es el tanque de reserva del río Tuluá".

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La situación ha llevado a las autoridades de Tuluá a hacer seguimiento al incendio y evaluar posibles escenarios frente al recurso hídrico. Sin embargo, actualmente no existe un desabastecimiento de agua en el municipio, ni las autoridades han señalado que exista una amenaza inmediata para el suministro.

Edwin Triana, coordinador de Gestión del Riesgo de Tuluá, explicó que "si hay una situación crítica en la parte alta puede haber una afectación a mediano y largo plazo, pero no es que le municipio en estos momentos vaya a sufrir un desabastecimiento de agua".

Bomberos piden apoyo aéreo para controlar el fuego

Otra de las dificultades está relacionada con el acceso al lugar. Los organismos de socorro deben recorrer cerca de cuatro horas en vehículo y otras tres horas a pie para llegar a algunos de los puntos donde permanecen activos los focos. Ante estas condiciones, los Bomberos de Buga han solicitado mayor apoyo del cuerpo de bomberos del departamento y de las autoridades de Tuluá.

Una de las principales solicites es el uso del sistema de Bambi Bucket, utilizado para realizar descargas de agua desde aeronaves sobre zonas afectadas por incendios forestales.

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Mientras tanto, las autoridades mantienen la coordinación con los cuerpos de bomberos y organismos de socorro para evitar que las llamas continúen avanzando, especialmente en zonas de difícil acceso.