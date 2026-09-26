Santa Marta tendrá refuerzo de seguridad tras crisis de orden público: así será el plan

La decisión se conoce después de varios días de tensión en Santa Marta, desencadenados por el operativo de la Fuerza Pública contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada…

Tras liderar un nuevo Consejo de Seguridad, el presidente Abelardo De La Espriella anunció la inclusión de Santa Marta en los Bloques de Seguridad Urbana y Defensa. La estrategia busca mantener la presencia del Estado y acompañar la recuperación económica y turística de la ciudad.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La decisión se conoce después de varios días de tensión en Santa Marta, desencadenados por el operativo de la Fuerza Pública contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), desarrollado en la zona rural de Guachaca. El despliegue militar y los posteriores hechos de intimidación y alteración del orden público derivaron en restricciones a la movilidad, cierres de establecimientos comerciales, afectaciones al transporte y dificultades para el abastecimiento, mientras el sector turístico reportaba cancelaciones y menor actividad.

Publicidad

Tras esos hechos, las autoridades activaron medidas extraordinarias de seguridad y reforzaron la presencia de la Fuerza Pública en Santa Marta y corredores estratégicos. Ahora, después de la reapertura gradual de las actividades, el Gobierno Nacional plantea mantener ese despliegue de manera permanente mediante el Bloque de Seguridad Urbana y Defensa, “hoy he tomado la decisión de que Santa Marta haga parte de esa lista y vamos a tener aquí un bloque de seguridad urbana y defensa para concentrar capacidades contra la extorsión, el homicidio, el narcotráfico y los delitos de mayor impacto”, afirmó el mandatario.

Casi $100.000 millones en afectaciones

El desafío de recuperación también tiene una dimensión económica. Un informe preliminar de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena estimó pérdidas acumuladas por $99.558,2 millones en Santa Marta, Ciénaga y Zona Bananera entre el 22 y el 24 de septiembre.

El cálculo tuvo como base una afectación diaria de $40.636 millones y los niveles de cierre registrados durante las tres jornadas: 100 % el martes 22, 90 % el miércoles 23 y 55 % el jueves 24. Los tres municipios concentran el 61,9 % de la economía departamental.

El impacto alcanzó a 99.430 personas ocupadas en comercio, transporte, restaurantes y hoteles. De ellas, 48.140 corresponden al comercio, 26.010 al transporte y 25.280 a restaurantes y hoteles. Cerca del 60 % de los afectados trabaja en la informalidad.

Le puede interesar: Racionamiento de gas en Cartagena por falla técnica en planta de regasificación

Para Carlos Jaramillo, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, el siguiente paso es evitar que la afectación se prolongue y acompañar la reapertura. “Hoy Santa Marta amanece con la decisión de reactivar su economía. Hemos estado en constante comunicación con el secretario de Gobierno, Camilo George, quien ha hecho un monitoreo efectivamente desde muy temprano”, explicó Jaramillo.

El dirigente gremial también ha planteado que la recuperación requiere un impulso adicional. La Cámara presentó la propuesta “Impulso Milagro”, con la que busca gestionar ante el Gobierno Nacional acciones para cerrar brechas de competitividad y acelerar proyectos estratégicos para Santa Marta.

Seguridad y economía, una misma agenda

La Cámara de Comercio planteó cuatro frentes para acompañar la recuperación: garantizar condiciones de seguridad para la actividad económica; recuperar la confianza mediante resultados operativos; consolidar una respuesta política e institucional conjunta; e impulsar una estrategia unificada de promoción y reactivación territorial.

El documento propone una mesa de articulación entre la Gobernación, la Alcaldía, la Fuerza Pública, los gremios y demás actores del territorio, con responsabilidades definidas y seguimiento a las acciones de seguridad y recuperación económica.

La propuesta también contempla vincular al Ministerio de Comercio, Fontur, ProColombia, la Gobernación y la Alcaldía a una estrategia común para recuperar la confianza de visitantes, consumidores y empresarios.

Gobernación: seguridad y recuperación de manera articulada

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, también ha insistido en que la respuesta debe mantenerse coordinada entre las instituciones. Antes del consejo de este viernes señaló que ante el presidente expondría “las necesidades y también los logros que hemos conseguido en el Magdalena”.

En las horas previas, Guerra había destacado el restablecimiento de la movilidad y el trabajo conjunto con el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública. Durante la reapertura del Mercado Público, afirmó: “Los buenos somos más y vamos a seguir demostrándolo con presencia en el territorio y resultados. No permitiremos que un GAO nos imponga miedo ni horarios laborales”.

La Gobernación también informó que el 100 % de las vías del departamento, incluida la Troncal del Caribe, había sido habilitado mediante la coordinación entre autoridades civiles, Policía, Ejército y el Puesto de Mando Unificado.

Publicidad

El reto es convertir la seguridad en recuperación

Con el anuncio del Bloque de Seguridad Urbana y la agenda económica planteada por la Cámara de Comercio, Santa Marta entra en una etapa en la que las autoridades buscan pasar de la respuesta a la emergencia a una estrategia de recuperación sostenida.

La tarea será mantener las capacidades de seguridad mientras Alcaldía, Gobernación, Gobierno Nacional, Fuerza Pública, gremios y sector turístico trabajan en la recuperación de la actividad comercial, la confianza empresarial y la imagen del destino.

Publicidad

Le puede interesar: Hombre creó más de 500 perfiles en redes sociales para acosar personas en Antioquia

El balance económico preliminar muestra la magnitud del impacto: $99.558,2 millones en pérdidas estimadas durante tres días en Santa Marta, Ciénaga y Zona Bananera.

Ahora, el desafío será que el fortalecimiento de la seguridad se traduzca en calles activas, comercio abierto, transporte funcionando, turistas regresando y empresarios recuperando confianza. La apuesta institucional, al menos en esta nueva etapa, es que seguridad, promoción turística y reactivación económica avancen como una sola agenda para recuperar a Santa Marta.