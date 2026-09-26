Murió joven de 17 años que ingresó armado a colegio de Medellín y se autolesionó

El joven, estudiante de grado décimo, había ingresado al plantel con un arma de menor letalidad y realizó varios disparos que…

Johan Sebastián Ovalle Vélez, de 17 años, falleció el viernes 25 de septiembre en el Hospital San Vicente Fundación de Medellín, donde permanecía internado desde el pasado 9 de septiembre tras resultar gravemente herido durante un hecho ocurrido en la Institución Educativa Gabriel García Márquez, en el barrio Villa Liliam.

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El joven, estudiante de grado décimo, había ingresado al plantel con un arma de menor letalidad y realizó varios disparos que generaron temor entre estudiantes, docentes y directivos. Posteriormente resultó herido en la cabeza y fue trasladado inicialmente a la Clínica Sagrado Corazón antes de ser remitido al Hospital, donde permaneció durante más de dos semanas.

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¿Qué pasó en el colegio de Medellín?

Los hechos ocurrieron durante la mañana del 9 de septiembre en la Institución Educativa Gabriel García Márquez, ubicada en la comuna 8 de Medellín. Según el reporte entregado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en ese momento, el joven ingresó al colegio por una de las rejas, y una vez dentro, realizó varios disparos con un arma de menor letalidad.

La situación provocó que estudiantes y docentes buscaran refugio dentro de los salones mientras se controlaba la emergencia. Posteriormente, en medio de la situación, el joven sufrió una lesión en la cabeza y fue trasladado a un centro asistencial.

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El Ministerio de Educación confirmó entonces que hacía seguimiento al caso y que la comunidad educativa recibiría acompañamiento de las autoridades distritales y nacionales. Antes del hecho, el estudiante ya había sido vinculado a una ruta de acompañamiento psicosocial debido a situaciones relacionadas con la convivencia escolar. De acuerdo con información entregada por la Alcaldía de Medellín después de lo ocurrido, desde 2025 se habían registrado comportamientos agresivos y dificultades de convivencia.

Dos adultos fueron judicializados por el caso

Después de la emergencia, dos hombres ingresaron a la institución educativa para retirar el arma que había quedado en el lugar. La Policía los capturó y posteriormente fueron judicializados por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con el porte de armas y la instrumentalización de menores de edad para actividades delictivas.

Los hombres fueron identificados como John Jairo Lora, de 37 años, y Wilson Alberto Rodas, de 46 años. La investigación también busca establecer qué relación tenían los adultos con el joven y cuál fue el origen del arma utilizada durante los hechos.

Fiscalía continúa investigando lo ocurrido

Tras el fallecimiento del joven, la investigación de las autoridades deberá esclarecer las circunstancias que rodearon el ingreso al colegio y establecer qué ocurrió antes y durante la emergencia del 9 de septiembre. Entre las situaciones que fueron objeto de investigación estuvieron posibles conflictos de convivencia, eventuales amenazas contra docentes y la participación de terceros.

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Por ahora, la fiscalía general de la Nación continúa con las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades que correspondan.