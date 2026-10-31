Iniciará el desmonte de la torre de la catedral de Manizales afectada por el terremoto

Con el fin de retirar la torre de 500 toneladas que quedó recostada sobre la nave central, la Arquidiócesis de Manizales anunció que firmará el contrato para el desmonte controlado de la estructura, la fase más delicada de la recuperación de la catedral tras el terremoto del 10 de agosto. El anuncio se hizo durante el lanzamiento de la campaña "Todos somos catedral", realizado el 27 de octubre de 2026 para reunir aportes de ciudadanos y empresas que permitan la recuperación de la Catedral Basílica Metropolitana Nuestra Señora del Rosario de…

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Con el fin de retirar la torre de 500 toneladas que quedó recostada sobre la nave central, la Arquidiócesis de Manizales anunció que firmará el contrato para el desmonte controlado de la estructura, la fase más delicada de la recuperación de la catedral tras el terremoto del 10 de agosto. El anuncio se hizo durante el lanzamiento de la campaña "Todos somos catedral", realizado el 27 de octubre de 2026 para reunir aportes de ciudadanos y empresas que permitan la recuperación de la Catedral Basílica Metropolitana Nuestra Señora del Rosario de Manizales.

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“La torre permanece estable”, señaló el diácono Hernán Franco Arias, delegado de la Arquidiócesis para las labores en el templo, con base en las mediciones periódicas que se hacen a la estructura. La etapa de apuntalamiento, que son las obras para asegurar la torre, costó cerca de COP 650 millones sin contar obras adicionales. El desmonte empezará bajo tierra y los trabajos deben iniciar en la cripta, donde es necesario retirar 350 de los cerca de 7.000 osarios que hay allí, demoler muros y abrir el techo para habilitar cuatro áreas de 2.5 metros cuadrados desde las cuales se levantarán las estructuras internas que sostendrán la torre mientras se baja.

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Los ingenieros evalúan la posibilidad de desmontarla de manera progresiva desde la parte superior, o cortarla en tres grandes secciones que serían descendidas con grúa.

Los plazos y los costos de esta fase todavía no están cerrados y el arzobispo José Miguel Gómez calcula que el desmonte tomará alrededor de tres meses, aunque estimaciones técnicas divulgadas en septiembre hablaban de cinco meses como mínimo. Además, la Arquidiócesis ha mencionado una cifra cercana a los COP 1.700 millones, pero la Vicepresidencia de la República estimó que solo bajar la torre costaría unos COP 3.000 millones.

"Terminada dicha tarea, se calcula unas 10 semanas o 3 meses para lograr diseñar una cubierta para el área que quedará expuesta y así abrir puertas", explicó Gómez, y la reapertura, según esos cálculos, ocurriría aproximadamente en febrero o marzo de 2027.

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Además, se anunció que la restauración integral se dará bajo la dirección del arquitecto Yeison Leandro Valencia, especialista en bienes inmuebles patrimoniales. Sus estudios tomarían unos ocho meses y deberán tramitarse licencias ante el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Manizales. La reconstrucción de la torre, calculan en la Arquidiócesis, podría tardar cerca de dos años.

La financiación se daría con aportes privados y las donaciones de "Todos somos Catedral". Por ejemplo, en una reunión en el Palacio Arzobispal, el Grupo Trinity confirmó COP 200 millones y la donación del acero necesario para las obras. Por su parte, la campaña habilitó una cuenta de ahorros en Davivienda y una corriente en Bancolombia, con códigos QR disponibles en las plataformas digitales de la Arquidiócesis.