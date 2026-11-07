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Investigan muerte de mujer en su casa en Candelaria, Atlántico: ¿qué pasó?

La mujer fue encontrada por su esposo en una habitación de su vivienda, en el barrio Nueva Candelaria II.

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Redacción Colombia
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Imagen de referencia. En 2025, el Atlántico fue el segundo departamento del país con más muertes por causas de origen eléctrico, con 20 casos registrados.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Una mujer de 52 años murió tras sufrir, presuntamente, una descarga eléctrica al interior de su vivienda, ubicada en el barrio Nueva Candelaria II, en el municipio de Candelaria, al sur del Atlántico. La víctima fue identificada por las autoridades como Never Regina Silvera Rodríguez. De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía del Atlántico, su esposo la encontró en una de las habitaciones de la casa con aparentes lesiones ocasionadas por una descarga eléctrica.

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Según las primeras versionas, la mujer habría recibido la descarga cuando intentaba encender un ventilados. Tras el hallazgo, se solicitó asistencia médica y personal del Hospital de Candelaria acudió a la vivienda. Sin embargo, los profesionales de la salud confirmaron que la mujer no presentaba signos vitales. Las autoridades adelantan las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias exactas del hecho.

La Policía Nacional expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima e hizo un llamado a revisar periódicamente las instalaciones eléctricas de las viviendas, evitar manipular conexiones deterioradas y adoptar medidas de prevención.

Atlántico registró 20 muertes por causas eléctricas en 2025

El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos asociados a los accidentes de origen eléctrico en el departamento. Según cifras de Medicina Legal divulgadas por el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico (CIDET), el Atlántico registró 20 muertes por esta causa en 2025. Con ese balance, el departamento ocupó el segundo lugar nacional, después de Antioquia, que reportó 38 fallecimientos. En total, Colombia contabilizó 262 muertes por causas de origen eléctrico durante ese año.

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Las autoridades recomiendan revisar las instalaciones eléctricas de los hogares y evitar el uso de conexiones en mal estado para prevenir este tipo de emergencias.

Por Redacción Colombia

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