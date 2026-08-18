Liberaron a Angie Argáez, la influenciadora que había sido secuestrada en Maicao

Angie Paola Argáez Núñez, creadora de contendio de 29 años. Foto: Redes sociales

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La creadora de contenido Angie Paola Argáez Núñez, de 29 años, se encuentra nuevamente con su familia después de permanecer ocho días retenida por sus captores. La Alcaldía de Maicao, en La Guajira, dio a conocer a la noticia este martes 18 de agosto y precisó que la joven está sana y salva en su vivienda.

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Argáez fue secuestrada de su casa en la madrugada del lunes 10 de agosto. Según los reportes, cuatro sujetos armados entraron hacia las 2:30 a.m. en la residencia ubicada en el sector Los Palitos, comunidad Campamento, en zona rural del municipio, y tras amenazar a quienes estaban en la vivienda, obligaron a la joven a acompañarlos y huyeron en una camioneta Toyota Fortuner blanca que le pertenecía a ella misma.

El caso movilizó a las autoridades durante más de una semana. La Policía Nacional, el Ejército y unidades del GAULA desplegaron operativos en carreteras, caseríos y pasos fronterizos, con apoyo de la SIJIN. El alcalde Miguel Felipe Aragón convocó un Consejo Extraordinario de Seguridad y la Administración Municipal ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información sobre su paradero.

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En medio de la incertidumbre, el sábado 15 de agosto, familiares y habitantes del municipio marcharon para exigir su liberación. Su hermana, Wendy Argáez Núñez, pidió públicamente difundir las fotografías de la joven para facilitar su hallazgo.

Hasta el momento no se conocen las condiciones en que se produjo la liberación, dónde permaneció retenida ni quiénes son los responsables. La Policía Nacional en La Guajira tampoco se ha referido a posibles capturas.

Argáez es una figura conocida en La Guajira como creadora de contenido digital, superando los 310.000 seguidores en TikTok.