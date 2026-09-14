Suspenden racionamiento de agua en Medellín por ahora; influyeron las lluvias

La alcaldía de Medellín anunció la suspensión provisional del racionamiento de agua sectorizado que se venía aplicando desde la semana pasada, por la reducción de los caudales del sistema Piedras Blancas, que alimenta a cinco comunas del oriente de la ciudad. Según explicó el alcalde Federico Gutiérrez, el ahorro de los últimos días, sumado a las lluvias que se registraron el fin de semana permitieron levantar la medida.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

«Esta medida depende de las condiciones climáticas y de la cultura de ahorro de cada ciudadano. Cada semana estaremos revisando el comportamiento de las lluvias, los aportes, la demanda y el almacenamiento para determinar si podemos mantener la suspensión o si es necesario retomar las medidas», añadió el mandatario.

Publicidad

Según explicó Gutiérrez, la semana pasada, que se aplicó el racionamiento de agua en las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria, se logró cumplir con un 74 % la meta de ahorro propuesta (92 litros diarios de agua), es decir se ahorraron 441 litros en cinco días. Mientras que las lluvias del fin de semana lograron compensar el faltante.

🚨 Se suspende el racionamiento de agua en las zonas que se abastecen del embalse de Piedras Blancas.



Las lluvias de los últimos días ayudaron a recuperar los caudales que alimentan este embalse.



Pero ojo: esta medida depende de las condiciones climáticas y de la cultura de… pic.twitter.com/OxrLFJ5bJH — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 14, 2026

Lluvias para los próximos días en Medellín

Adicionalmente, el alcalde señaló que para esta semana, del 14 al 20 de septiembre, se pronostica que las lluvias podrían continuar, lo que beneficiaría a los embalses, específicamente al de Piedras Blancas, que lograría llegar al fin de mes con un 5 % de almacenamiento de agua.

Le puede interesar: Accidente de bus de Martín Elías Jr. dejó dos muertos en vías de Santander

La ciudad se encuentra en alerta desde hace más de dos semanas por los bajos caudales en los embalses que surten de agua a Medellín y el Valle del Aburrá. El más preocupante es el de Piedras Blancas, que alimenta a cinco comunas y tuvo una reducción significativa que amenazó con dejas sin suministro al oriente.

Según ha explicado EPM, la principal dificultad es que, en caso de desabastecimiento, a esta red no se puede trasladar agua de los otros dos sistemas, el de Riogrande y La Fe, porque no tienen conexiones entre ellas. Por eso se ha hecho un llamado al ahorro, pues se espera que las condiciones empeoren con la entrada del fenómeno de El Niño, cuya mayor intensidad se espera para finales del año.

Alerta en los otros embalses

En cuanto a los otros dos embalses que surten a Medellín y el Área Metropolitana, es decir, el de La Fe y Riogrande, Fico Gutiérrez indicó que solo lograron un ahorro de 18 % y 9 %, respectivamente, lo que evidenciaría que los usuarios no se están tomando en serio el ahorro voluntario.

“Si hay lluvias, pero aumentamos el consumo de manera desproporcionada, en ocho días debemos decirles que volveremos a implementar los racionamientos. Yo espero que en ocho días les digamos que podemos seguir sin racionamientos. Vamos a evaluar cada semana la situación. Si esta semana vemos, por ejemplo, que se aumentó el consumo de manera desmesurada y no está lloviendo, tendríamos una emergencia y tendríamos que tomar decisiones. Tenemos que ahorrar para los próximos meses”, agregó el alcalde.

Además de los llamados al ahorro, las autoriades han intensificado las acciones contra los lavaderos de carros ilegales. Adicionalmente, se habilitaron las líneas 300 627 1585 y el 123 para denunciar a quienes tengan conexiones erradas o estén malgastando el líquido, así como recordaron que ante una fuga de agua también está disponible la red de acueducto (604) 44 44 115.