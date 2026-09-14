La empresa señaló que la suspensión del servicio se debe a la instalación de 200 metros de cableado de alta resistencia sobre la Troncal del Caribe, a la altura de la Universidad Cooperativa de Colombia, para…

Al menos 20 barrios de la ciudad de Santa Marta no tendrán luz este lunes 14 de septiembre por cuenta de una serie de cortes programados por la empresa Air-e sobre el circuito Libertador 7. Los cortes están previstos entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

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Más de 20 barrios se quedarán sin luz este lunes en Santa Marta

La empresa señaló que la suspensión del servicio se debe a la instalación de 200 metros de cableado de alta resistencia sobre la Troncal del Caribe, a la altura de la Universidad Cooperativa de Colombia, para optimizar la prestación del servicio en la zona.

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Además, se tiene prevista la instalación de un nuevo sistema de seccionamiento en el ramal Villa Betel, para enfrentar las fallas en el servicio, así como se hará mantenimiento de equipos, corrección de puntos de alta temperatura y poda de árboles que están sobre las líneas eléctricas.

Barrios que no tendrán luz en Santa Marta

Los cortes serán por ocho horas sobre todos los barrios que se surten del circuito Libertador 7. Estas son las zonas que se verán afectadas:

Nueva Galicia, La Florida, Mamatoco, Bolivariana, Portales de la Avenida, Canarias, Sierra Adentro, Miracampestre, Montpellier, Líbano 2000, Altos del Líbano, Tejares del Libertador, Nuevo Tejares del Libertador, Terranova, Andrea Carolina, Filadelfia, Ciudad del Sol, Los Pinos, La Concepción, Villa Betel, Santa Cruz, Nuevo Horizonte y Brisas de la Sierra.

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Adicionalmente, se verán afectados sectores sobre la Troncal del Caribe, la Vía Alterna al Puerto, Zona Franca Las Américas, Terminal de Transporte de Santa Marta, Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), Universidad Sergio Arboleda y Polisur.

Air-e insiste en que estas intervenciones se realizan para mejorar la infraestructura eléctrica y con ello el servicio que tanto se ha criticado en la región.