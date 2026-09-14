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Más de 20 barrios se quedarán sin luz este lunes en Santa Marta

La empresa Air-e indicó que la suspensión del servicio será entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.

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Redacción Colombia
14 de septiembre de 2026 – 07:05 a. m.
Air-e y Afinia deben devolver cuantiosos montos por mal uso de recursos eléctricos.
Imagen de referencia. Los cortes de luz se haran por extensión de redes y obras de mantenimiento en Santa Marta.
Foto: Archivo

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Al menos 20 barrios de la ciudad de Santa Marta no tendrán luz este lunes 14 de septiembre por cuenta de una serie de cortes programados por la empresa Air-e sobre el circuito Libertador 7. Los cortes están previstos entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

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La empresa señaló que la suspensión del servicio se debe a la instalación de 200 metros de cableado de alta resistencia sobre la Troncal del Caribe, a la altura de la Universidad Cooperativa de Colombia, para optimizar la prestación del servicio en la zona.

Además, se tiene prevista la instalación de un nuevo sistema de seccionamiento en el ramal Villa Betel, para enfrentar las fallas en el servicio, así como se hará mantenimiento de equipos, corrección de puntos de alta temperatura y poda de árboles que están sobre las líneas eléctricas.

Barrios que no tendrán luz en Santa Marta

Los cortes serán por ocho horas sobre todos los barrios que se surten del circuito Libertador 7. Estas son las zonas que se verán afectadas:

Nueva Galicia, La Florida, Mamatoco, Bolivariana, Portales de la Avenida, Canarias, Sierra Adentro, Miracampestre, Montpellier, Líbano 2000, Altos del Líbano, Tejares del Libertador, Nuevo Tejares del Libertador, Terranova, Andrea Carolina, Filadelfia, Ciudad del Sol, Los Pinos, La Concepción, Villa Betel, Santa Cruz, Nuevo Horizonte y Brisas de la Sierra.

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Adicionalmente, se verán afectados sectores sobre la Troncal del Caribe, la Vía Alterna al Puerto, Zona Franca Las Américas, Terminal de Transporte de Santa Marta, Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), Universidad Sergio Arboleda y Polisur.

Air-e insiste en que estas intervenciones se realizan para mejorar la infraestructura eléctrica y con ello el servicio que tanto se ha criticado en la región.

Por Redacción Colombia

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