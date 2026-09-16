Rescatistas llegaron a restos de la avioneta desaparecida, pero no hallaron pasajeros

Continuan los trabajos para llegar al lugar donde fueron identificados vía aérea los restos de la avioneta avioneta tipo Cessna T-206, matrícula HK-4985, que desapareció la mañana del pasado domingo 13 de septiembre. En medio de estos trabajos, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) confirmó que en una primea incursión el pasado martes se logró llegar a parte de la aeronave, pero no se encontraron a las personas que iban a bordo.

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El anuncio lo hizo el general Luis Miguel Díaz Ríos, comandante del Comando Aéreo de Combate No 5 de la Fuerza Aérea, quien explicó que en el momento del accidente el fuselaje de la aeronave quedó partido en dos secciones que terminaron en dos lugares diferentes del cerro Tatamá.

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Debido a las condiciones del terreno, incluida la inclinación, grupos de rescatistas junto a las comunidades e indígenas adelantan la entrada a la zona de forma terrestre mientras que la Fuerza Aérea ha logrado la inserción de equipos de recuperación a través de un helicóptero Ángel.

Continúa la operación de búsqueda de los ocupantes de la aeronave accidentada con matrícula HK-4985, en un sector agreste y de difícil acceso, ubicado aproximadamente a 2.700 metros de altura.



Un helicóptero UH-60 Ángel permitió la inserción de un equipo de Recuperación de… pic.twitter.com/fWCVj0aeom — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) September 16, 2026

“Irá otro equipo en la aeronave que se va a ingresar a otro lugar en donde hay restos. Todos los que se ingresaron ayer no fue posible que se desplazaran por las condiciones del terreno, la pendiente está muy alta y el terreno está muy irregular y por eso no se pudieron mover", explicó a Caracol Radio Díaz Ríos.

Sumado a esto, el uniformado explicó que el equipo le tocó pasar la noche en la zona donde fueron dejados por el helicóptero, debido a las dificultades para movilizarse hacia otras zonas. "Viendo las imágenes, está cercano o superior, inclusive, a los 60 grados. La vegetación es virgen, los árboles son altos, ahí todavía hay presencia de árboles o bosque andino, entonces por eso se hace difícil el desplazamiento y cuando están en el terreno, pues es irregular".

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Los comandos de rescate también tuvieron que entrar con trajes especiales para el frío y suministros para permanecer en el lugar por tres días. La Fuerza Aérea resaltó que las labores de búsqueda continuarán hasta dar con el paradero de las cinco personas que iban en la avioneta.

¿Qué pasó con la avioneta desaparecida en Chocó?

La avioneta tipo Cessna desapareció cuando cubría la ruta Condoto-Bogotá. Se trata de una aeronave de la Patrulla Civil Aérea que se encontraba el fin de semana realizando una misión médica en el municipio. En el interior iba el piloto Mehmet Cankaya, junto a Julissa Figueredo Rodríguez, Perla Costanza Álvarez, Sandy García y María Guzmán.

En principio, la aeronave fue buscada en el cerro Tatamá, donde se obtuvo la última comunicación, pero del lado chocoano, en zona rural de Tadó. Allí, los habitantes de Bocharomá indicaron que en la mañana del domingo vieron la avioneta volar bajo, pero a lo largo del día no vieron rastros de humo salir de la montaña, por lo que se guardaba la esperanaza de encontrar a los pasajeros con vida.

El pasado lunes, las autoridades confirmaron que tras varios sobrevuelos se lograron encontrar indicios del vehículo del lado de Risaralda, en zona rural del municipio de Pueblo Rico, por lo que se adelantaron las acciones para ingresar de forma rápida y segura a la zona.

En medio de la búsqueda, las familias de las víctimas mantienen la esperanza de que los ocupantes de la aeronave puedan estar con vida, por lo que han pedido a las autoridades no desistir en la búsqueda. " Por favor, a las autoridades, al presidente de la República y a todas las entidades, por favor, que no desistan. De verdad que somos familias que tenemos esperanza”, señaló Adriana Revelo, pareja del piloto Mehmet.