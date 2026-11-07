Masacre en Toro, Valle del Cauca: asesinaron a madre e hijas dentro de una vivienda

Tres mujeres fueron asesinadas con arma de fuego durante la mañana del viernes 6 de noviembre en el municipio de Toro, en el norte del Valle del Cauca. El ataque ocurrió al interior de una vivienda del sector El Lázaro, hasta donde llegaron hombres armados que dispararon contras las personas que se encontraban en el lugar.

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Las víctimas fueron identificadas como Yarlin Andrea Muñoz Gutiérrez, Sulisney Muñoz Gutiérrez y María del Carmen Gutiérrez. Según la información preliminar, serían integrantes de una misma familia. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) registró el hecho como la masacre número 104 ocurrida en Colombia en lo que va de 2026. El crimen también se suma a otro ataque armado registrado en el municipio menos de 24 horas antes, en el que murieron dos personas y una más resultó herida.

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¿Qué se sabe del asesinato de las tres mujeres en Toro?

De acuerdo con la Policía, las tres mujeres estaban dentro de una vivienda cuando hombres armados llegaron al lugar y les dispararon. Las víctimas murieron en el sitio. Hasta el momento no se han divulgado no se han divulgado detalles sobre cuántas personas participaron en el ataque ni sobre las circunstancias en las que ingresaron a la residencia. Tampoco se ha establecido el móvil del triple homicidio.

Tras conocerse el crimen, se realizó un consejo extraordinario de seguridad con participación de la Policía, el Ejército y la Administración Municipal. El comandante del Departamento de Policía Valle, coronel Amaury Aguilera, informó que se dispuso un grupo especial de investigadores para recopilar información e identificar a los responsables.

El alcalde de Toro, Jhon Fredy Valencia, anunció una recompensa de hasta COP 10 millones para quienes entreguen información que permita ubicar y capturar a los responsables.

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El asesinato de las tres mujeres ocurrió después de otro ataque armado registrado el jueves 5 de noviembre en la vía que conduce al municipio. En ese hecho murieron dos personas y una tercera resultó herida. Una de las víctimas fue identificada como Luis Miguel Hernández. Con ambos episodios, Toro registra cinco personas asesinadas y una herida en menos de 24 horas. Las autoridades investigan si los dos hechos tienen alguna relación, pero hasta ahora no han confirmado vínculo entre ellos.

INDEPAZ advierte sobre la violencia en Toro

En su reporte sobre la masacre, INDEPAZ señaló que el municipio enfrenta un escenario de riesgo relacionado con disputas por el control territorial y de economías ilegales, entre ellas el narcotráfico y el expendio de drogas. El Instituto advirtió que estas dinámicas pueden derivar en homicidios, amenazas y extorsiones, además de afectar la seguridad de la población civil.

🔴 #104MasacresEn2026



📆 Fecha: 06/11/2026

📍 Lugar: Toro, Valle del Cauca.

👥 N.º de víctimas: 3 personas



➡️En zona rural del municipio de Toro, Valle del Cauca, hombres armados llegaron a una vivienda donde se encontraban varias mujeres y les dispararon de manera… pic.twitter.com/eH35qx3LhI — INDEPAZ (@Indepaz) November 7, 2026

Entre las estructuras armadas con presencia en la zona, INDEPAZ identificó al frente Adán Izquierdo del Bloque Isaías Pardo, a Los Flacos y a bandas de carácter local. Con el asesinato de las tres mujeres, el conteo de INDEPAZ llegó a 104 masacres en Colombia durante 2026. La investigación del caso continúa para establecer quiénes participaron en el ataque y cuáles fueron sus motivos.