Ofrecen 100 becas para pregrado y posgrados en Bucaramanga, ¿cómo aplicar?

La Alcaldía de Bucaramanga anunció la apertura de una convocatoria que otorgará 100 becas para estudios de educación superior en modalidad virtual, en alianza con la Fundación EDUCA EDTECH. Esta iniciativa busca ampliar el acceso a la formación académica y facilitar que más ciudadanos puedan iniciar o retomar estudios sin interrumpir sus actividades laborales o familiares.

Una oportunidad para estudiar sin salir de la ciudad

El proceso de postulación es completamente en línea y se realiza a través del portal oficial habilitado por la administración municipal. Los cupos se asignarán por orden de llegada, siempre que los aspirantes completen correctamente todas las etapas del proceso y presenten la documentación requerida.

Además, la convocatoria se da en un contexto en el que el acceso a la educación sigue siendo clave para mejorar la empleabilidad. Según cifras del DANE, la tasa del desempleo nacional fue del 8,0% en diciembre de 2025, mientras que Bucaramanga y su área metropolitana registraron una desocupación cercana al 7,3 % una de las más bajas del país, aunque con retos persistentes.

“La convocatoria está diseñada para facilitar el ingreso a programas formativos sin que las personas tengan que pausar su vida cotidiana”, explicó Tatiana Fuentes, gerente de EDUCA ETECH encargada de orientar el proceso académico.

Programas y fechas clave

Los aspirantes podrán postularse a programas de pregrado, maestría y doctorado en áreas como Inteligencia Artificial, Administración, Gestión Pública y Privada, Innovación y Ciudades Inteligentes. Los estudios se cursarán de manera virtual a través de instituciones aliadas de México y Europa.

Las inscripciones están abiertas desde el 1 de febrero y el inicio de clases está previsto entre marzo y abril de 2026, después de hacer la verificación de documentos.

Los interesados deben ingresar al portal www.alcaldiascol.com, llenar el formulario y escoger el programa de preferencia.