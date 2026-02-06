Pacífico 1 avanza 66 % en Areneras, con cierre total de vía por 12 meses

La obra, con un avance del 66 %, concentra la mayor complejidad técnica y reaviva tensiones con alcaldes y transportadores del suroeste antioqueño Foto: Agencia Nacional de Infraestructura

Pacífico 1 avanza hacia su cierre desde uno de sus puntos más delicados. En el sector de Las Areneras, entre Caldas y Amagá, se ejecuta la solución de movilidad más compleja del corredor y, al mismo tiempo, una de las intervenciones con mayor impacto territorial del proyecto.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que las obras exigidas por la autoridad ambiental en este frente registran un avance general del 66,64 %. Se trata de una intervención estratégica que busca resolver el Paso Nivel de Amagá mediante dos retornos vehiculares, un acceso al sector y una solución peatonal.

El Retorno 1, ubicado en el sector Carcafé, ya está concluido y en operación, con un avance del 94,7 %. La solución de movilidad del Paso Nivel alcanza el 94,4 %. El foco de la obra está hoy en el Retorno 2, en Las Areneras, que registra un avance del 50,61 % y concentra la mayor complejidad técnica.

La inversión asociada a esta solución —incluidas las obras complementarias solicitadas por la comunidad y la administración municipal— asciende a COP 140.000 millones, recursos dispuestos por la ANI mediante modificatorios contractuales del proyecto concesionado.

Ingeniería a cielo abierto

En el Retorno 2 se ejecutan trabajos de estabilización de taludes, construcción de muros y sistemas de drenaje. Hasta ahora se han intervenido los taludes 19 al 22, con la excavación de cerca de 325.000 metros cúbicos de material y la instalación de anclajes. Actualmente avanzan las labores en los taludes 21 y 22.

El punto crítico es el talud 23, una estructura de aproximadamente 130 metros de altura, cuya estabilización exigirá el movimiento de más de 315.000 metros cúbicos adicionales y la instalación de 1.926 anclajes. Por su ubicación y riesgo, esta intervención requiere trabajar con cierre total de la vía, señaló la ANI.

Para ello, el Instituto Nacional de Vías expidió la Resolución 0148 del 28 de enero de 2026, que autoriza el cierre total de la vía Peñalisa–Primavera (Ruta Nacional 6003) entre los PR 83+0300 y PR 86+0000, de lunes a sábado entre las 8:30 a. m. y la 1:30 p. m., desde el 28 de enero de 2026 hasta el 28 de enero de 2027, con excepción de festivos, domingos, sábados previos a lunes festivo y la temporada comprendida entre el 20 de diciembre de 2026 y el 6 de enero de 2027.

Como vía alterna para vehículos livianos se habilitó el corredor Vereda La Maní – El Cardal.

La ANI confirmó que el cierre está autorizado por un periodo de 12 meses, aunque el concesionario espera culminar las obras en un plazo inferior.

Territorio en tensión

El anuncio del cierre reactivó las preocupaciones de alcaldes, transportadores y comerciantes del suroeste antioqueño. Se trata de un corredor que sostiene la movilidad diaria de más de 400.000 habitantes, además del transporte de carga entre el Valle de Aburrá, el Eje Cafetero y el Pacífico.

Alcaldes de la subregión han advertido impactos directos sobre la economía local, el transporte de carbón desde la cuenca de la Sinifaná, el desplazamiento de estudiantes y el acceso a servicios de salud en Medellín. En Concordia, las autoridades locales alertaron sobre mayores costos logísticos en plena temporada cafetera, en un contexto ya afectado por restricciones al tránsito pesado en el puente de Bolombolo.

Frente a este escenario, la ANI ha impulsado mesas de diálogo con autoridades territoriales y la concesionaria para evaluar alternativas que permitan ejecutar la obra sin afectar de forma crítica la productividad regional.

Covipacífico, concesionario del proyecto y filial de Corficolombiana (Grupo Aval), anunció que adelanta un proceso de socialización con los actores locales y que, hasta tanto no concluya ese diálogo, no se implementarán restricciones adicionales.

El concesionario también advirtió que las limitaciones para ejecutar los cierres generan costos por tiempos de inactividad, los cuales deberán ser reconocidos dentro del marco contractual.

El proyecto en perspectiva

Pacífico 1 es una de las obras viales más relevantes del país. Son 50,1 kilómetros de intervención, una inversión cercana a los COP 3,5 billones y dos peajes estratégicos, Amagá y Ancón Sur. El contrato se firmó en 2014, la construcción comenzó en 2018 y la fecha de entrega está prevista para mayo de 2026.

Ese tamaño explica la sensibilidad de cada decisión. En Las Areneras, la carretera dejó de ser una promesa de conectividad para convertirse en un ejercicio de precisión: cada metro excavado, cada hora de cierre y cada acuerdo local pesan sobre el resultado final.

El avance en Areneras confirma que Pacífico 1 se acerca a su término desde su punto más estrecho. La obra progresa, los recursos están en ejecución y la ingeniería avanza sobre una ladera que exige rigor extremo.

