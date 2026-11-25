El secretario de Salud del Tolima, Luis Eduardo González, confirmó que la mujer murió hacia las 11:40 p.m. del lunes,…

El accidente de tránsito ocurrido en Cajamarca, Tolima, dejó una sexta víctima mortal. Se trata de Yaneth Ramos, de 56 años, quien falleció en el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, donde permanecía bajo atención médica especializada por las lesiones que sufrió durante el siniestro vial del pasado domingo 22 de noviembre.

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Sube a seis la cifra de muertos por accidente de tractomula en Cajamarca

El secretario de Salud del Tolima, Luis Eduardo González, confirmó que la mujer murió hacia las 11:40 p.m. del lunes, debido a las complicaciones derivadas de un trauma craneoencefálico severo y lesiones abdominales que desencadenaron una falla multiorgánica.

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¿Cómo ocurrió el accidente?

La emergencia se registró en la noche del domingo 22 de noviembre, en el sector de Calle Larga, en el casco urbano de Cajamarca. Una tractomula que descendía por el Alto de La Línea habría presentado fallas mecánicas que comprometieron su sistema de frenos.

Según las primeras versiones conocidas durante la atención de la emergencia, el conductor perdió el control del vehículo de carga y terminó impactando contra peatones, motocicletas, automóviles y un establecimiento comercial. En su recorrido también chocó contra un bus de transporte público y afectó las fachadas de varios negocios y viviendas.

De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, el tractocamión estuvo involucrado en el choque con tres motocicletas y tres vehículos. La magnitud del siniestro obligó al cierre temporal de la vía y movilizó a organismos de socorro para atender a las víctimas y trasladar a los heridos a centros asistenciales.

¿Cómo están los sobrevivientes del accidente?

Con el fallecimiento de Yaneth Ramos, cinco personas continúan hospitalizadas en Ibagué, según el reporte de la Secretaría de Salud del Tolima. En el Hospital Federico Lleras permanecen tres pacientes: dos hombres que presentan condiciones clínicas estables y una mujer, quien sería la hija de Yaneth Ramos, que continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos, con un estado crítico.

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Por otra parte, dos personas reciben atención médica en la clínica Asotrauma, donde permanecen bajo observación y a la espera de los resultados de sus estudios y procedimientos. Entre tanto, la mujer embarazada que había sido trasladada inicialmente a la clínica Tolima Grande recibió el alta médica y continúa su recuperación en casa.

El secretario de Salud departamental señaló que se mantiene la comunicación con los equipos médicos y las instituciones hospitalarias para conocer la evolución de los pacientes y verificar las condiciones de atención.