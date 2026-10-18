Medellín tendrá una nueva semana de racionamiento de agua; conozca la programación

Las interrupciones programadas del servicio de acueducto continuarán esta semana en sectores del nororiente y centro-oriente de Medellín, en el horario habitual de 8:00 p.m. a 4:00 a.m. y bajo el esquema de día por medio. La medida se mantiene porque las reservas del embalse Piedras Blancas, pese a haber mejorado, siguen por debajo de lo que EPM (Empresas Públicas de Medellín) considera necesario para enfrentar la temporada seca.

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Entre el 14 de septiembre y el 17 de octubre de 2026, el almacenamiento de Piedras Blancas subió 2,7 puntos porcentuales, al pasar del 77,87 % al 80,58 %. Aunque la cifra representa una recuperación, todavía faltan cerca de 11,5 puntos para alcanzar la meta del 92 %, calculada para responder a los meses de mayor exigencia: febrero, marzo y abril de 2027.

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León Yepes, gerente encargado de Acueducto y Alcantarillado de EPM, explicó que durante la semana "el comportamiento de las lluvias y los ahorros nos han logrado mantener estable los embalses de La Fe y de Riogrande y un poquito de ayuda en el embalse de Piedras Blancas. Sin embargo, estos ahorros necesitamos que sean mucho más fuertes y continuos para lograr mantener sostenido nuestro sistema de acueducto".

El directivo agregó que la decisión de mantener las interrupciones apunta a prepararse para los meses más críticos prpyectados para el próximo año.

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EPM informó que entre el 10 y el 17 de octubre, los hogares abastecidos por Piedras Blancas registraron un ahorro promedio de 84 litros diarios por instalación, cuatro más que la semana anterior (la meta diaria es de 92 litros).

Programación del racionamiento

Esquema 1 (martes 20, jueves 22 y sábado 24): Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada y La Esperanza 2, en la comuna 1; La Cruz, María Cano-Carambolas, San José de La Cima 1 y Versalles 2, en Manrique; Campo Valdés 1, La Piñuela, Las Esmeraldas y Manrique Central N.º 1, en Aranjuez; Las Estancias, San Antonio y Villa Lilliam, en Villa Hermosa; y Barrios de Jesús, en Buenos Aires.

Esquema 2 (lunes 19, miércoles 21, viernes 23 y domingo 25): Manrique Oriental y Santa Inés; Manrique Central 2, en Aranjuez; Villa Hermosa, Batallón Girardot, San Miguel, La Mansión y Llanaditas; Alejandro Echavarría y Caicedo, en Buenos Aires; y Los Ángeles y Boston, en La Candelaria.

La empresa recomendó almacenar solo el agua indispensable para las horas sin servicio.