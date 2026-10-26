Prohibir o negociar: rodadas de motos en Halloween

El sábado será 31 de octubre. Las grandes ciudades se preparan para reforzar la seguridad en vísperas de las celebraciones de Halloween con el fin de garantizar la tranquilidad en las actividades que involucran a los niños, pero además en las fiestas y celebraciones que se desarrollan alrededor de esta fecha. Pero en los últimos años se ha sumado una preocupación adicional para las autoridades: las rodadas o caravanas en las que participan motociclistas disfrazados.

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No está claro su origen, pero al menos la última década se han vuelto comunes las convocatorias de motociclistas que salen disfrazados en caravanas. El problema es que en medio de este tipo de actividades se propician problemas de movilidad y de seguridad.

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Las convocatorias suelen hacerse por redes sociales, promovidas por grupos de motociclistas o influenciadores que no tienen la capacidad de controlar lo que ocurre dentro de las caravanas, por lo que, mientras algunas alcaldías, como la de Cartagena, optaron el año pasado por llegar a acuerdos con los moteros, otras como Medellín y Cali decidieron prohibirlas.

Algo similar ocurrió en Bogotá, que en 2025 anunció que no daría ningún permiso ni permitiría que los motociclistas se congregaran para la noche del 31 de octubre, debido a que el fin de semana anterior una caravana provocó graves problemas de movilidad sobre la carrera 30. Aunque hubo mucha tensión ese día, finalmente no se presentaron alteraciones del orden público.

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Este año ya se activaron las alertas. En Cartagena, aunque no se había mencionado el tema, en los últimos días apareció una convocatoria en redes sociales llamada “Rodada del terror”, que promete anunciar el punto de partida pocas horas antes de su realización, así como promete un premio de COP 1 millón para el mejor disfraz de la noche.

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La Alcaldía señaló que este año no permitirá ese tipo de actividades, pese a los acuerdos que se hicieron el año pasado, mientras que el alcalde Dumek Turbay aseveró que “el 31 de octubre es un día para los niños y niñas, y los cartageneros quieren disfrutarlo con sus hijos, por eso este año tampoco va”.

Entre los argumentos del mandatario está que este tipo de movilizaciones puede ocasionar desórdenes, afectar la movilidad y poner en riesgo la seguridad, especialmente de los niños y las niñas que ese día salen a pedir dulces.

Por su parte, Barranquilla estableció restricciones para este fin de semana y el siguiente. El Decreto 1484 de 2026 recuerda que el año pasado se registraron 102 delitos de alto impacto en la ciudad el día de Halloween, mientras que entre enero y septiembre de 2026 se registraron 110 víctimas fatales en accidentes de tránsito, entre los cuales hubo 73 motociclistas involucrados.

Por esta razón prohibieron las concentraciones de vehículos automotores, incluyendo motocicletas, motocarros, cuatrimotos, mototriciclos, automóviles y vehículos eléctricos tipo motocicleta de cualquier cilindraje. A esto se suma la restricción de circulación de cualquiera de estos vehículos por el Gran Malecón (Avenida del Río), en el tramo comprendido entre la calle 79 y el sector de la Ventana de Campeones o Puente Batiente.

Aunque no todos han optado por la prohibición. En el caso de Armenia, se intentará otra fórmula. La Alcaldía anunció que, tras conversaciones con líderes moteros y autoridades, se lograron establecer las condiciones de seguridad para el 31 de octubre, por lo que se permitió hacer la rodada, pero con el acompañamiento de las autoridades y una serie de compromisos de convivencia, como no arrojar agua ni harina en medio de la caravana.

“Vamos a darles a conocer a todos los armenios las rutas por donde ellos van a pasar, que puedan salir y ver esta manifestación artística, donde como se dieron cuenta el año pasado salen disfrazados, salen en diferentes actividades y eventos, incluso repartiendo dulces, y siempre con el acompañamiento de la Alcaldía como en todos los eventos culturales o manifestaciones pacíficas que se hacen a nivel del municipio de Armenia”, indicó el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez.

Parte de la confianza se debe a que las últimas caravanas se han desarrollado con tranquilidad en la ciudad.

Algo similar ocurre en Norte de Santander, donde el gremio de moteros confirmó la “Supermega Caravana de Halloween”. Será un plan piloto organizado con la Gobernación de Norte de Santander, las alcaldías de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario, que les permitirá salir el 28 de octubre de 7:00 p. m. a 11:00 p. m.

Del tema se seguirá hablando esta semana. Aunque alcaldías como la de Medellín y Cali no se han pronunciado sobre el tema, ya se conocen convocatorias de rodadas, por lo que tendrán que decidir qué camino tomarán para garantizar la seguridad durante la celebración.