El creador de contenido paisa Juan José Gómez (conocido en redes sociales como El Gómez) fue víctima de un intento de hurto en el barrio Buenos Aires, en Medellín. Las primeras imágenes que circularon mostraban un vehículo Mercedes-Benz gris estrellado contra una vivienda. No obstante, el influenciador aclaró que la colisión se produjo al intentar escapar de dos hombres que lo interceptaron para robarlo y que, durante el fallido asalto, dispararon en dos oportunidades. "Mi gente, gracias a Dios estoy bien. No fue un choque. Fue un hurto donde…

El creador de contenido paisa Juan José Gómez (conocido en redes sociales como El Gómez) fue víctima de un intento de hurto en el barrio Buenos Aires, en Medellín. Las primeras imágenes que circularon mostraban un vehículo Mercedes-Benz gris estrellado contra una vivienda. No obstante, el influenciador aclaró que la colisión se produjo al intentar escapar de dos hombres que lo interceptaron para robarlo y que, durante el fallido asalto, dispararon en dos oportunidades. "Mi gente, gracias a Dios estoy bien. No fue un choque. Fue un hurto donde me dispararon y gracias a Dios no me pasó nada. Lo material va y viene", compartió a través de sus redes sociales.

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De acuerdo con el relato, Gómez conducía su automóvil en inmediaciones del centro comercial La Central cuando fue interceptado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta. Los sujetos habrían intentado obligarlo a detenerse para despojarlo de sus pertenencias y accionaron un arma de fuego en dos oportunidades.

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En medio de la huida, el influenciador perdió el control del carro y terminó en el antejardín de una vivienda. Allí arrolló varias motocicletas que se encontraban estacionadas y, finalmente, impactó contra las rejas de la propiedad; algunos residentes y personas que se encontraban en la zona compartieron fotografías y videos en redes sociales. Aunque el joven confirmó a sus seguidores que no había sufrido lesiones físicas ni otras personas habrían resultado heridas, el episodio dejó como saldo múltiples daños en la parte frontal de su vehículo.

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Por su parte, María Alejandra Villegas (conocida como "Mav”), pareja de Juan José Gómez y también creadora de contenido, se pronunció sobre el caso y confirmó que los dos hombres señalados de cometer el hurto fueron capturados por las autoridades. Según la información que circuló sobre el procedimiento, tras el choque, varias personas que se encontraban en el sector reaccionaron contra los presuntos responsables e intentaron lincharlos, por lo que la situación requirió la intervención de agentes de la Policía Nacional.

"Siempre que Juan sale, me despido de él y le digo que lo amo, pero justo ayer no lo hicimos. ¡En el camino solo pensaba en eso! En que tal vez pudo haber sido nuestro último abrazo o nuestra última oportunidad de decirnos ‘te amo’. Valoren, cuiden y amen a quienes los aman y, sobre todo, recuérdenles siempre lo importantes que son en sus vidas. ¡Nunca sabemos cuándo será la última vez!", compartió Villegas en sus historias de Instagram después de confirmar que "El Gómez" se encontraba fuera de peligro.