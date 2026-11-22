El mandatario indicó que las quebradas Altavista (Fátima) y La Reventona (Cristo Rey) están en nivel naranja, así como el río Medellín, a la altura del Parque de las Aguas….

En medio de la tormenta eléctrica en la capital de Antioquia, el alcalde, Federico "Fico" Gutiérrez, hizo un nuevo balance sobre la situación. De acuerdo con la información del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata), en horas de la noche de este sábado se reportaban niveles rojos en tres quebradas: La Presidenta, La Jabalcona y La Guayabala.

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El mandatario indicó que las quebradas Altavista (Fátima) y La Reventona (Cristo Rey) están en nivel naranja, así como el río Medellín, a la altura del Parque de las Aguas. Además, se reportaron cierres en la glorieta de Monterrey, en sentido norte-sur, y en la avenida San Juan con la carrera 88, en el costado occidental, por la caída de un árbol.

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"Ya habilitamos el paso en Bulerías, en La Macarena y en la 80 con la loma de Los Bernal", informó Gutiérrez.

En su cuenta de X, el alcalde reportó que dos personas fueron rescatadas por los bomberos tras quedar atrapados al otro lado de la quebrada Santa Elena, en el sector de la Cascada. Ambos fueron valorados por la Secretaría de Salud.

‼️ A esta hora, nuestros bomberos trabajan con cuerdas para rescatar a dos jóvenes que quedaron atrapados al otro lado de la quebrada Santa Elena, en el sector de la Cascada. Los dos están bien y nuestros equipos los acompañan mientras los llevan a un lugar seguro 🙏🏽.



Por las… https://t.co/XbUr5vYX5C pic.twitter.com/mvrQMPyW82 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 22, 2026

"Por las fuertes lluvias de esta tarde en Medellín, recibimos más de 80 llamadas al 123. La mayoría fueron por inundaciones en las vías de Monterrey y Patio Bonito. Nuestros equipos atendieron las emergencias y, hasta el momento, no tenemos reporte de personas lesionadas", agregó Gutiérrez.

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Reportes hechos en la mañana de este sábado indican que entre la noche del viernes y la madrugada cayeron 449 rayos en la tormenta. El Siata reporta una probabilidad entre alta y media de lluvias en las próximas horas y por el aumento repentino en los caudales por los aguaceros, los organismos de gestión del riesgo emitieron cerca de 20 reportes de alerta por niveles críticos en varias zonas de la región.