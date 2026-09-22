Racionamientos de agua y medidas por El Niño: así se preparan varias ciudades ante la sequía

El fenómeno de El Niño está reduciendo los caudales de algunos ríos que abastecen los acueductos y mantiene bajo seguimiento los niveles de los embalses que sostienen buena parte de la generación de energía. Ante este panorama, las empresas de servicios públicos han empezado a combinar racionamientos, alternancias, monitoreo de las fuentes y llamados al ahorro para evitar que la situación se agrave.

Las medidas no son iguales en todo el país. Mientras algunas ciudades ya restringen temporalmente el suministro en determinados sectores, otras ajustan sus esquemas de acuerdo con las lluvias, el comportamiento de los embalses y el consumo de los usuarios. El escenario también mantiene la atención sobre la generación eléctrica, que depende en buena medida de las reservas hídricas.

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Cali alterna el suministro en dos comunas

En Cali, Valle del Cauca, donde las zonas de ladera dependen de fuentes como los ríos Meléndez y Cali, los bajos niveles de estos afluentes, llevaron a Emcali (Empresas Municipales de Cali) a implementar una alternancia temporal del servicio de agua potable en sectores de las comunas 18 y 20, al sur de la ciudad. La medida busca que los tanques puedan recuperar sus niveles y mantener el abastecimiento en las zonas de ladera, donde algunas plantas dependen directamente de estos afluentes.

La alternancia funciona intercalada entre las dos comunas: mientras unos sectores reciben agua, otros esperan el siguiente turno. La empresa aclaró que no se trata de un racionamiento general para toda Cali y mantiene el bombeo desde zonas abastecidas por el río Cauca para reforzar el suministro hacia las zonas de ladera mientras persistan los bajos caudales de los ríos Meléndez. Lucierne Obonaga, gerente de Agua Potable de Emcali, explicó que "la decisión está relacionada directamente con la disminución de los caudales. Esta alternancia es solamente porque el río no tiene los niveles en lo que podamos captar".

Medellín ajusta las restricciones según las condiciones

En Medellín, Antioquia, EPM (Empresas Públicas de Medellín) ha optado por un esquema que permite activar o suspender las interrupciones del servicio dependiendo del comportamiento de las lluvias, los embalses y el consumo. Sin embargo, los pronósticos de lluvia que se esperaban para la semana pasada no se cumplieron y las precipitaciones fueron menores a las previstas, por lo que esta semana se mantienen las restricciones en distintos sectores de la ciudad.

Santiago Wilches, gerente de Acueducto y Alcantarillado, explicó que la compañía hace pronósticos a corto, mediano y largo plazo para determinar cuándo es necesario interrumpir el servicio. La empresa mantiene el llamado al ahorro. "Si no hay un ahorro de toda la comunidad, los efectos posteriores en las etapas más críticas del fenómeno de El Niño serán más drásticos".

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Los embalses, otra alerta

La preocupación no está únicamente en el agua que llega a los hogares. La reducción de las reservas hídricas también pone presión sobre la generación de energía, debido al peso que tiene la generación hidroeléctrica en el sistema colombiano. Las proyecciones que maneja el sector energético advierten sobre un escenario de mayor vulnerabilidad durante la temporada seca, pues hay varios embalses estratégicos de bajo seguimiento. Entre ellos están Guatapé, Chivor, Guavio, Salvajina, El Quimbo y Sogamoso.

Por eso las medidas de ahorro no se limitan al agua. Las autoridades y las empresas de servicios públicos de los diferentes departamentos buscar reducir el consumo de energía y aumentar el respaldo de las plantas eléctricas para proteger las reservas de los embalses.

En Santander, las altas temperaturas y la sequía han llevado a tomar medidas en varios municipios. Málaga, Barichara, Socorro, Aratoca, Vélez y Guadalupe mantienen racionamientos de agua, mientras Gámbita, Coromoro y Barrancabermeja permanecen bajo seguimiento por el riesgo de incendios forestales. El comportamiento de las lluvias, los caudales y los embalses será clave en las próximas semanas para definir si las autoridades mantienen estas medidas o deben adoptar nuevas acciones de prevención ante la temporada seca.