Mexicano de 71 años fue hallado muerto en un hotel de Medellín

Miguel Ángel Sánchez Aguirre, un jubilado mexicano de 71 años originario de Ciudad de México, fue encontrado muerto en la habitación 204 del hotel Vivre, ubicado en la comuna 11, Laureles, de Medellín. El hombre se hospedaba en ese establecimiento desde el martes 8 de septiembre. Su compañero de habitación fue quien dio aviso a las autoridades.

De acuerdo con el reporte policial, Sánchez compartía la habitación con otro hombre y ambos habrían pasado buena parte de la noche en el sector de Provenza, en El Poblado, zona rosa de la ciudad, donde estuvieron consumiendo licor hasta la madrugada. El detalle que llamó la atención de los investigadores lo aportó su acompañante: según su relato, hacia las 3:00 a. m. del 10 de septiembre se levantó al baño y en ese momento escuchó roncar al mexicano, pero cuando intentó despertarlo unas cuatro horas más tarde, el hombre ya no reaccionaba.

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Ante esa situación, el acompañante avisó a los empleados del hotel, quienes se comunicaron con la línea de emergencias 123. Cuando la ambulancia llegó al hotel, confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales e iniciaron el proceso con la Policía. La Alcaldía de Medellín y la Fiscalía mantienen el caso bajo «muerte por establecer» y Medicina Legal se encuentra realizando el proceso necesario para determinar qué ocasionó el fallecimiento.

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Este caso ocurre apenas cuatro días después de que otro extranjero, un ciudadano sirio de 40 años identificado como Fadi Al Refair, fuera encontrado sin vida en un alojamiento turístico en El Poblado. En ese caso, el hombre había ingresado a un apartamento que funcionaba como Airbnb el 1 de septiembre y desde entonces nadie del edificio volvió a verlo. El descubrimiento ocurrió cuando venció el plazo de la reserva y los empleados intentaron contactarlo sin éxito y, al dirigirse hasta la vivienda, lo hallaron recostado en la cama y sin signos vitales.

Ambos episodios se suman a una lista que ha venido creciendo en Medellín durante los últimos años, con varios ciudadanos extranjeros fallecidos en hoteles, hostales y apartamentos de alquiler temporal, principalmente en Laureles y El Poblado, los dos sectores de mayor flujo turístico de la ciudad.