En el barrio Campo Alegre, comuna 12 de Medellín, las autoridades encontraron seis bolsas negras con las partes de un cuerpo humano desmembrado. El hallazgo se dio aproximadamente a las 9:00 a.m. del viernes 20 de noviembre, tras la alerta de personas que transitaban por la carrera 94 con calle 38, donde estaban las bolsas, y notaron el olor fétido que provenía de ellas.

Agentes del CTI de la Fiscalía se desplazaron hasta Campo Alegre para realizar la inspección judicial y adelantar el traslado de los paquetes a Medicina Legal. Según informaron las autoridades, en las bolsas estaban todas las partes del cuerpo, envueltas en plástico, y según los indicios se trataría de una sola persona, aparentemente un hombre adulto. Los investigadores continúan examinando tanto los empaques como el cadáver para determinar la identidad de la víctima, una labor que se complica por el avanzado estado de descomposición en el que llegaron los restos.

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Además, la Policía y la Fiscalía adelantan investigaciones en el sector y analizan las cámaras de seguridad que permitan establecer la hora exacta en la que los restos fueron abandonados, así como la identidad de las personas que los trasladaron hasta allí y el vehículo que habrían utilizado. Entre las líneas de investigación, las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con disputas internas o territoriales entre organizaciones criminales, aunque hasta el momento no hay capturas ni una hipótesis confirmada.

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En lo que va de 2026, el Valle de Aburrá registra 23 casos de cuerpos abandonados en bolsas o en otros contenedores en vía pública, una cifra que ya supera el total de todo el año anterior, cuando se contabilizaron 18, y que a esta misma altura de 2025 iba en 15. Finalmente, el total de muertes violentas en Medellín este año alcanzó las 217, cuatro de ellas en la comuna La América.