De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, se trataría de ciudadanos extranjeros que habían ingresado a Colombia el 9 de noviembre de 2026,…

Ocho maletas con 174 kilos de cocaína que la Policía Antinarcóticos detectó en el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, llegaron a la bodega de equipajes con destino a Punta Cana, pero los pasajeros a los que estaban asociadas nunca se presentaron a abordar el vuelo y hasta el momento no han sido capturados.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, se trataría de ciudadanos extranjeros que habían ingresado a Colombia el 9 de noviembre de 2026, doce días antes del hallazgo, y lo hicieron por esa misma terminal aeroportuaria. Ante la fuga, la Compañía Antinarcóticos de Selección de Objetivos emitió una alert dirigida a todas las terminales aéreas del país, con el propósito de reforzar los controles e impedir que los pasajeros salgan de Colombia por otro aeropuerto.

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El cargamento fue ubicado en el marco de la Estrategia Esmeralda, mediante los sistemas de inspección no intrusiva que operan en la terminal y con el apoyo de un perro que identificó los paquetes una vez el equipaje fue individualizado. El coronel Pedro Pablo Astaiza Cerón, director encargado de la Policía Antinarcóticos, explicó que con esas herramientas "la dirección de antinarcóticos detectó el cargamento ilícito", y precisó que "los pasajeros asociados a estas maletas no abordaron el vuelo y se activaron alertas operacionales para evitar su salida del país por otros aeropuertos".

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Según el balance de la Policía Antinarcóticos, los 174 kilos de clorhidrato de cocaína representaban más de COP 967 millones para la estructura criminal a la que pertenecían, y con ese material se habrían podido producir alrededor de 435.000 dosis para la venta en el mercado.

Las autoridades también buscan esclarecer cómo lograron huir los pasajeros dueños del cargamento, pues el procedimiento habitual implica que las maletas se facturan con el pasajero ya en la terminal, por lo que investigan en qué momento los viajeros se enteraron del operativo y si contaron con alguna información que les permitiera salir del aeropuerto antes del embarque.

Por ahora el caso está en manos de la Fiscalía, que tendrá que determinar las responsabilidades y avanzar en la identificación de los implicados, sin que se haya establecido tampoco qué estructura estaba detrás del envío ni quién lo recibiría en República Dominicana.