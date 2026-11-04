Tres trabajadores heridos tras ataque con arma blanca en hospital de Turbo, Antioquia

De acuerdo con Mónica Andrea Cuesta, subgerente científica del hospital, "la mujer agredió a tres funcionarios y fue necesario solicitar apoyo adicional del…

Tres trabajadores del Hospital Francisco Valderrama de Turbo, en Antioquia, resultaron heridos luego de ser atacados con un arma blanca por una paciente que recibía atención en el centro asistencial. La agresión generó momentos de temor entre los usuarios y acompañantes que se encontraban en el lugar.

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De acuerdo con Mónica Andrea Cuesta, subgerente científica del hospital, "la mujer agredió a tres funcionarios y fue necesario solicitar apoyo adicional del personal de vigilancia para controlarla y evitar que otras personas resultaran heridas". Además, la funcionaria explicó que la paciente se encontraba en la institución por una condición de salud mental cuando ocurrió el ataque. Los trabajadores sufrieron heridas en diferentes partes del cuerpo.

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La situación también causó alarma entre quienes estaban en el servicio de Urgencias. Según el relato de la subgerente científica, algunos usuarios corrieron por los pasillos y varios padres de familia buscaron proteger a sus hijos ante el temor de que la agresión se extendería.

Para contener a la mujer, el personal de vigilancia requirió refuerzos e intervino físicamente. El episodio quedó registrado en las cámaras de seguridad de la institución. Tras lo ocurrido, Cuesta hizo un llamado a las EPS y a las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) para que faciliten los traslados oportunos de pacientes que requieren atención especializada en salud mental.

El hospital no puede prestar hospitalización psiquiátrica

Luego de la agresión, el Hospital Francisco Valderrama aclaró que no cuenta con autorización ni habilitación para ofrecer servicios de hospitalización psiquiátrica. La institución está clasificada como un hospital de segundo nivel de atención tipo B y ese servicio no hace parte de su portafolio.

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Sin embargo, precisó que sí tiene la responsabilidad de brindar atención inicial de urgencias a las personas que llegar por situaciones relacionadas con su salud mental. Esto comprende la valoración médica, la estabilización y, cuando se requiere, la remisión a una institución que cuente con los servicios especializados.

🚨Una paciente psiquiátrica hirió con arma blanca a tres trabajadores del hospital Francisco Valderrama de Turbo, Urabá antioqueño. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad.👇 pic.twitter.com/SUOYOxUKm2 — Teleantioquia (@Teleantioquia) November 4, 2026

Gobernación de Antioquia investiga lo ocurrido

La secretaria de Salud de Antioquia, Alma Solano, rechazó la agresión contra los trabajadores y confirmó que le caso está bajo investigación ara establecer las circunstancias en las que ocurrió. La funcionaria señaló que, aunque pueden presentarse situaciones complejas durante la atención de pacientes con diagnósticos psiquiátricos, estas no justifican las agresiones contra el personal sanitario.

La Gobernación busca esclarecer qué sucedió y determinar las medidas correspondientes. Por su parte, el hospital pidió a las autoridades territoriales, las EPS y los prestadores de salud trabajar de manera coordinada para fortalecer las rutas de atención en salud mental en Turbo y el Urabá antioqueño.