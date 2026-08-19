Un hombre murió en medio de corralejas clandestinas de Caucasia, Antioquia

Imagen de referencia. Las corralejas se desarrollaban en la vereda Villa del Socorro, en zona rural de Caucasia. Foto: Getty Images - Jan Sochor

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Jhon Jairo Calle Acuña, de 27 años, murió tras recibir una cornada (golpe que sufre una persona con la base de los cuernos de un toro) durante unas corralejas que se llevaban a cabo en la vereda Villa del Socorro, zona rural del municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño. Las autoridades establecieron después que el evento no tenía autorización y se trataba de unas corralejas clandestinas.

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Según la Policía, Calle fue alcanzado por el animal mientras docenas de asistentes presenciaban el acto. Los videos que circularon en redes sociales muestran cómo el toro lo embistió y lo arrastró varios metros antes de que los espectadores lograran sacarlo de la zona. El hombre fue llevado a la Clínica Pajonal de Caucasia, donde recibió atención médica, pero murió a causa de las heridas.

Las corralejas son fiestas populares de toros donde las personas se enfrentan y desafían a estos animales. Se estableció que el toro involucrado en el hecho se trataba de un toro negro de la ganadería La Sonrisa, propiedad de Moisés Nader. La víctima era oriunda de Montelíbano, Córdoba, donde era conocido con el apodo de “el reconocido recortador cordobés”. Además de participar en este tipo de espectáculos, integraba el equipo de fútbol de su barrio, Real 27 de Julio.

Tras la muerte del hombre, agentes de la policía se desplazaron hasta la vereda Villa del Socorro para inspeccionar las condiciones del evento. El comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, aseguró que se pudo determinar que la actividad se realizaba “de forma clandestina e ilegal”, sin cumplir ninguno de los requisitos exigidos, por lo que se emitió una orden para suspenderla de inmediato.

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Por su parte, la Personería de Caucasia solicitó explicaciones a la Alcaldía, encargada de verificar si el evento contaba con medidas de seguridad, planes de gestión del riesgo, pólizas o protocolos de bienestar animal.

Jhoan Oderis Montes, alcalde de Caucasia, no se ha pronunciado al respecto. El año pasado, el mandatario permitió la realización de las corralejas, pese a las restricciones que comenzó al implementar el Gobierno Nacional.