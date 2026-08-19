Suspenden construcciones sin licencia y en zona de riesgo en Villatina, Medellín

Se instalaron sellos de suspensión en las seis obras del sector Camposanto, en el barrio Villatina. Foto: Alcaldía de Medellín

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La Alcaldía de Medellín detuvo la edificación de seis viviendas que se construían sin licencia en el sector Camposanto, del barrio Villatina, en la comuna 8, Villa Hermosa. El terreno está catalogado como zona de alto riesgo no mitigable por movimientos en masa, una categoría que se aplica a las zonas donde el peligro de deslizamiento, así como hace parte del área de protección aledaña a las quebradas La Gallinaza 1 y La Loquita y de la estructura ecológica del cerro Pan de Azúcar.

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Durante el recorrido, los funcionarios instalaron sellos de suspensión en las obras con el fin de frenar los trabajos e impedir que más familias se establezcan en predios que no ofrecen condiciones seguras para vivir. Camposanto ha registrado ocupaciones informales durante años y además tiene antecedentes de emergencias asociadas a las condiciones del terreno. Por esa razón, la alcaldía mantiene presencia permanente en el lugar para controlar el crecimiento de asentamientos en áreas restringidas.

El secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez, explicó que el objetivo de estas intervenciones es proteger la vida de los habitantes y evitar que más casas terminen ubicadas en sectores peligrosos: “estamos en los puntos críticos, con vigilancia, sensibilización y acompañamiento. También necesitamos que los ciudadanos denuncien a quienes venden lotes de manera ilegal o engañan ofreciendo terrenos donde no se puede construir”.

Además, informó que la Alcaldía de Medellín ofrece recompensas de hasta 20 millones de pesos por información que permita identificar, capturar y judicializar a las personas o grupos involucrados en loteo y urbanización ilegal.

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Además de las seis obras selladas, los equipos técnicos elaboraron 34 informes sobre construcciones donde se detectaron posibles incumplimientos de las normas urbanísticas, en los que se recogen las evidencias halladas en terreno, y serán remitidos a la Inspección de Convivencia y Paz.

La Unidad de Enajenaciones y Sociedades Intervenidas realizó cuatro entrevistas para recopilar información sobre casos que podrían tratarse de engaños relacionados con la comercialización irregular de terrenos y dialogó con las familias sobre los peligros de adquirir predios por vías informales.

Con estas acciones, la alcaldía busca que los ciudadanos puedan detectar posibles fraudes, decidir con información antes de involucrarse y conocer los canales institucionales a los que pueden acudir.

El operativo estuvo liderado por la Secretaría de Gestión y Control Territorial, con el acompañamiento de la Policía Nacional, la Inspección de Convivencia y Paz y la Personería de Medellín.