Aseguran recursos para el tren que conectará a Bello con Puerto Berrío

La Asamblea Departamental de Antioquia aprobó la capitalización de la Sociedad Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S., con el propósito de avanzar en la estructuración del Tren Multipropósito que conectaría a Bello con Puerto Berrío, en el Magdalena Medio. La decisión se tomó el viernes 6 de noviembre, durante el segundo debate del Proyecto de Ordenanza 040 del 13 de octubre de 2026. La iniciativa recibió 23 votos a favor y ninguno en contra, y autoriza al gobernador de Antioquia a realizar la capitalización de la sociedad promotora.

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Los recursos permitirán financiar las etapas 3 y4 de la estructuración técnica, legal y financiera del proyecto, además de preparar los documentos necesarios para un eventual proceso de contratación. Sin embargo, la aprobación no significa que las obras del tren vayan a comenzar, pues todavía deben completarse los estudios y definirse el modelo para su posible ejecución.

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¿Cómo sería el Tren Multipropósito de Antioquia?

El corredor priorizado contempla 182,1 kilómetros entre Bello, en el Valle de Aburrá, y Puerto Berrío, en el Magdalena Medio. Según la presentación del proyecto ante la Asamblea, su área de influencia comprende 12 municipios y una población estimada de 3.706.611 habitantes.

La propuesta busca fortalecer la conexión entre dos subregiones y ampliar las posibilidades de transporte de pasajeros y carga. También se proyecta como una alternativa para mejorar la conexión logística de Antioquia y facilitar una eventual conexión con los puertos del mar Caribe.

La capitalización permitirá avanzar en las fases 3 y 4 del proyecto. La primera contempla actualizar los estudios y diseños, estructurar el modelo financiero y definir cómo se distribuirán los riesgos entre las partes involucradas. La cuarta fase comprende la preparación de los documentos contractuales y los insumos para llevar el proyecto a un eventual proceso de selección. Entre las alternativas que se estudian está un esquema de Asociación Público-Privada (APP) y otro mecanismo de financiación que permita garantizar la sostenibilidad del corredor.

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Estas etapas darían continuidad al trabajo realizado durante 2025, cuando se financiaron las dos primeras fases. En ese periodo se revisaron los estudios de factibilidad, se actualizó la información técnica y de demanda de pasajeros y carga, y se evaluaron diferentes alternativas de trazado y financiación.

Inicio de las obras

Aunque la aprobación de la capitalización representa un avance adminitrativo y financiero para el proyecto, todavía no existe una autorización de inicio deobras ni una fecha de cosntruiccon anunciada en la información presentada por la Asamblea.

El siguiente paso será completar los estudios y diseños, definir el modelo financiero, establecer la distribución de riesgos y preparar los documentos para un eventual proceso de contratación. Por ahora, la decisión de la Asamblea permite financiar esa preparación y acerca el proyecto a una posible etapa de selección de un esquema para su desarrollo.