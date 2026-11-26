La emergencia se registró a 65 millas náuticas del Cabo de la Vela, en La Guajira, donde el Centro Nacional de Monitoreo y Vigilancia Marítima de…

Un velero de bandera húngara que navegaba desde Panamá hacia el Caribe colombiano activó una radiobaliza de emergencia tras presentar fallas mecánicas en sus motores, una situación que movilizó a la Dirección General Marítima (Dimar) y a la Armada de Colombia para atender la alerta y garantizar la seguridad de sus tres tripulantes.

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La emergencia se registró a 65 millas náuticas del Cabo de la Vela, en La Guajira, donde el Centro Nacional de Monitoreo y Vigilancia Marítima de la Dimar recibió la señal de la radiobaliza de emergencia (EPIRB), a través de la Aeronáutica Civil. La alerta permitió activar los protocolos de atención y comenzar las labores de localización de la embarcación.

El velero, identificado como Amadeus, fue ubicado mediante los sistemas de monitoreo marítimo, luego de que los operadores verificaran que su posición registrada en el sistema de identificación automática (AIS) coincidía con el área desde donde se había emitido la señal de emergencia. Posteriormente, la Capitanía de Puerto de Santa Marta estableció comunicación con el capitán de la embarcación y mantuvo contacto permanente con la tripulación.

La alerta movilizó a la Dimar y a Guardacostas

El capitán de fragata Julio Monroy Silvera, capitán de Puerto de Santa Marta, explicó que la respuesta se activó desde los sistemas de vigilancia marítima y permitió coordinar el acompañamiento del velero hasta la ciudad.

“La Dirección General Marítima, a través de sus sistemas de monitoreo y vigilancia marítima, activó oportunamente los protocolos de atención ante la señal de emergencia emitida por un velero de bandera húngara que navegaba a 65 millas náuticas del Cabo de la Vela en aguas del Caribe colombiano”, señaló el oficial.

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El operativo permitió verificar las condiciones de seguridad del velero y de sus ocupantes, mientras se mantenía el seguimiento a la situación mecánica que había originado la emergencia. Monroy Silvera destacó que el trabajo articulado entre la autoridad marítima y la Armada permitió garantizar el ingreso seguro de la embarcación.

“Gracias a la capacidad de respuesta de la Autoridad Marítima y al trabajo articulado con la Armada de Colombia, se logró establecer contacto con la tripulación, realizar seguimiento permanente a la embarcación y coordinar su ingreso seguro a la bahía de Santa Marta”, afirmó.

El velero permanece fondeado en la bahía

Una vez en Santa Marta, las autoridades verificaron que los tres tripulantes se encontraban fuera de peligro y no presentaban afectaciones en su estado de salud. Sin embargo, durante la inspección se confirmó que el Amadeus mantenía fallas mecánicas en sus motores de centro, por lo que permanece fondeado de manera segura en la zona de veleros de la bahía.

La emergencia no dejó personas lesionadas ni ocasionó contaminación del medio marino. La Dimar reiteró su compromiso con la protección de la vida humana en el mar y recordó a los navegantes la importancia de mantener operativos los sistemas de comunicación y las radiobalizas, registrar sus arribos ante la autoridad marítima y reportar oportunamente cualquier novedad durante la navegación.

La entidad destacó que la articulación entre las autoridades y las tripulaciones resulta fundamental para atender este tipo de emergencias en aguas jurisdiccionales colombianas.