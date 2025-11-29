Villa de Leyva abre el pesebre en vivo más grande del país: horarios y precios

Se espera que el pesebre sea visitado por cerca de 150.000 personas en la temporada decembrina. Foto: El Pueblo de Belén

Con la llegada de la temporada navideña, las ciudades y municipios del país se preparan para encender el alumbrado y realizar una serie de actividades ante el aumento de turistas. En el caso de Villa de Leyva, desde la alcaldía se promueve la visita al pesebre vivo más grande del país, que tendrá 10.000 metros cuadrados y la participación de más de 30 artistas, entre los que destacan algunas sorpresas.

Se trata del Pueblo de Belén, un gran montaje que cuenta con 32 estaciones que los asistentes podrán recorrer en alrededor de una y 20 minutos, en los que se podrán observar varios pasajes bíblicos, como por ejemplo el nacimiento de Jesús, pero también una recreación del Arca de Noé.

“Allí se podrá vivir la maravilla del nacimiento de Jesús con todas sus vivencias y costumbres, donde los asistentes se podrán cautivar con la representación de los lugares más emblemáticos, que tuvieron lugar hace más de 2.000 años, según la historia” indicó la alcaldía de Villa de Leyva.

Entre las novedades se destaca la presencia de una granja con animales reales, así como 30 figuras de animales en fibra de vidrio. A esto se suman invitados especiales que estarán los fines de semana y la lectura de las novenas navideñas en vivo.

Precios y horarios de ingreso al pesebre vivo

El pesebre vivo se encuentran en la calle 11, a una cuadra y media del Parque Principal de Villa de Leyva. El ingreso tendrá un precio de COP 30.000 para adultos y de COP 20.0000 para menores de edad, mientras que el ingreso estará habilitado desde el primero de diciembre hasta el 7 de enero.

Aunque no se han dado a conocer los horarios de ingreso a la atracción, el año pasado se abrió entre las 4:00 p.m. y las 11:00 p.m.