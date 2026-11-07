Medellín intensifica controles a carros de alta gama por piques y maniobras peligrosas

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, entre el 23 de octubre…

Los piques ilegales en Medellín están bajo la lupa de las autoridades de tránsito, que en las últimas semanas han identificado vehículos de alta gama involucrados en recorridos a velocidades elevadas y maniobras peligrosas. Entre los automotores interceptados hay modelos de Chevrolet Corvette, Lamborghini y Porsche, cuyos valores comerciales pueden superar los COP 2.000 millones.

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De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, entre el 23 de octubre y el 2 de noviembre fueron identificados cuatro vehículos durante distintos procedimientos. Dos de ellos terminaron inmovilizados en los patios de la entidad, mientras que los conductores de otros dos recibieron sanciones por infracciones de tránsito. Los casos ocurrieron en el sur de Medellín y en el corredor del Túnel de Oriente.

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Entre los vehículos que quedaron bajo custodia de la Secretaría de Movilidad están un Chevrolet Corvette Stingray C8 y un Lamborghini Temerario. El Corvette fue inmovilizado después de un accidente de tránsito. Según explicó el secretario de Movilidad de Medellín, general (r) Pablo Ferney Ruiz, el conductor circulaba a exceso de velocidad y no logró frenar al llegar a un puesto de control, por lo que chocó detrás a un Volkswagen Gol. El conductor del deportivo y los dos ocupantes resultaron lesionados.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron que el conductor tenía la licencia vencida y registraba ocho multas de tránsito pendientes, algunas relacionadas con exceso de velocidad, maniobras peligrosas y conducción en estado de embriaguez.

Otro de los procedimientos se realizó el 23 octubre en el Túnel de Oriente. Allí, funcionarios de la Secretaría de Movilidad y de la Concesión Túnel Aburrá Oriente identificaron a más de diez vehículos de alta gama que transitaban a velocidades elevadas. En ese operativo fueron interceptados dos Porsche 911. Sus conductores recibieron sanciones por exceso de velocidad y maniobras peligrosas, con multas que, según el reporte, sumaban cerca de COP 2 millones por vehículo.

Piques ilegales de carros de lujo en Medellín

Los registros de las cámaras de seguridad permitieron identificar la presencia de otros vehículos de alta gama en los recorridos que son objeto de seguimiento por parte de las autoridades.

Según la información entregada por la Secretaría de Movilidad, algunos de estos encuentros se realizan en corredores como El Poblado, Las Palmas, Llano grande y el Túnel de Oriente. En estos espacios, los conductores aprovechan las vías para realizar recorridos a altas velocidades y, en ocasiones, exhibir los vehículos en centro comerciales o estaciones de servicio.

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La presencia de automotores costosos en estos encuentros también ha llamado la atención por sus valores comerciales y sus características técnicas. Sin embargo, las autoridades no han señalado que todos los vehículos identificados en las cámaras hayan sido inmovilizados o sancionados.

La Secretaría de Movilidad mantiene los controles para detectar infracciones y prevenir accidentes asociados con el exceso de velocidad y las maniobras peligrosas en las vías de Medellín.