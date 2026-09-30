Camión cisterna chocó contra taxi en Bello, Antioquia: dejó tres personas heridas

El siniestro ocurrió sobre la Autopista Norte, en sentido sur-norte, cerca de la estación Niquía del Metro. La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos de Bello…

Un camión cisterna que transportaba 11.000 galones de combustible se volcó durante la madrugada de este miércoles en la glorieta de Niquía, en Bello, Antioquia, y terminó chocando contra un taxi. El accidente dejó tres personas lesionadas y provocó el cierre total de la vía por varias horas.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El siniestro ocurrió sobre la Autopista Norte, en sentido sur-norte, cerca de la estación Niquía del Metro. La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos de Bello y organismos de tránsito.

Publicidad

Tres personas resultaron heridas

En el taxi se movilizaban tres personas. Dos fueron valoradas en el lugar y el conductor tuvo que ser trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe, en Medellín. El Cuerpo de Bomberos de Bello desplegó dos ambulancias, una máquina extintora y 18 unidades para atender la emergencia y controlar los riesgos asociados al derrame.

El principal problema después del choque fue el derrame de combustible sobre la calzada. Debido al riesgo que representaba el líquido y a las labores de limpieza y remoción del vehículo, las autoridades de tránsito de Medellín y la Policía del Valle del Aburrá cerraron completamente el sector.

Le puede interesar: Ataque a bus del Real Cartagena deja jugadores heridos en vía Ciénaga- Barranquilla

La situación generó fuertes afectaciones en la movilidad del norte del Valle de Aburrá y provocó congestión en otros corredores de la zona. Los conductores fueron llamados a utilizar vías alternas mientras avanzaban las labores de atención.

Después de varias horas de trabajo, las autoridades lograron retirar los vehículos, controlar el derrame y limpiar la calzada. Hacia las 8:30 de la mañana fue habilitado nuevamente el paso por el sector de Niquía.