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Camión cisterna chocó contra taxi en Bello, Antioquia: dejó tres personas heridas

El vehículo transportaba 11.000 galones de combustible, que se derramaron sobre la vía tras el accidente.

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Redacción Colombia
30 de septiembre de 2026 – 03:16 p. m.
Foto: Redes sociales

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Un camión cisterna que transportaba 11.000 galones de combustible se volcó durante la madrugada de este miércoles en la glorieta de Niquía, en Bello, Antioquia, y terminó chocando contra un taxi. El accidente dejó tres personas lesionadas y provocó el cierre total de la vía por varias horas.

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El siniestro ocurrió sobre la Autopista Norte, en sentido sur-norte, cerca de la estación Niquía del Metro. La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos de Bello y organismos de tránsito.

Tres personas resultaron heridas

En el taxi se movilizaban tres personas. Dos fueron valoradas en el lugar y el conductor tuvo que ser trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe, en Medellín. El Cuerpo de Bomberos de Bello desplegó dos ambulancias, una máquina extintora y 18 unidades para atender la emergencia y controlar los riesgos asociados al derrame.

El principal problema después del choque fue el derrame de combustible sobre la calzada. Debido al riesgo que representaba el líquido y a las labores de limpieza y remoción del vehículo, las autoridades de tránsito de Medellín y la Policía del Valle del Aburrá cerraron completamente el sector.

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La situación generó fuertes afectaciones en la movilidad del norte del Valle de Aburrá y provocó congestión en otros corredores de la zona. Los conductores fueron llamados a utilizar vías alternas mientras avanzaban las labores de atención.

Después de varias horas de trabajo, las autoridades lograron retirar los vehículos, controlar el derrame y limpiar la calzada. Hacia las 8:30 de la mañana fue habilitado nuevamente el paso por el sector de Niquía.

Por Redacción Colombia

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