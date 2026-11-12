¿Cómo se puede pagar con tarjeta y billeteras digitales en el Metro de Medellín?

El cambio se da en medio de la controversia que generó con la eliminación de los puntos de venta físicos tradicionales de…

El metro de Medellín hizo oficial el cambio de los medios de pago en las estaciones. A partir de ahora se podrá ingresar solamente acercando tarjetas de débito y crédito Visa y Mastercard a los nuevos lectores, o simplemente acercando las billeteras digitales de Apple Pay y Google Pay, que se pueden descargar en los teléfonos celulares o en los relojes inteligentes.

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El cambio se da en medio de la controversia que generó con la eliminación de los puntos de venta físicos tradicionales de tiquetes en las estaciones de Floresta, Acevedo, Parque Berrío (Centro Norte), Envigado, Ayurá e Itagüí.

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Esto dificultó el ingreso de los pasajeros, debido a que ahora se deben utilizar las tarjetas personales o recargar la cívica a través de la aplicación habilitada, las nuevas taquillas o de WhatsApp, lo que dificulta el acceso al sistema de adultos mayores y personas sin teléfonos inteligentes.

En respuesta, el Metro de Medellín señaló que el cambio es un modelo que se está usando en diferentes ciudades para facilitar el ingreso. "Con esta tecnología, el usuario puede pagar directamente su viaje con la misma tarjeta que utiliza para sus compras, haciendo el acceso al transporte más simple y ágil. Esta evolución conecta la movilidad con el ecosistema de pagos digitales y amplía las alternativas disponibles para las personas".

¿Seguirá funcionando la Cívica?

El sistema indicó que se mantendrá el uso de la tarjeta Cívica y los beneficios que ofrece como perfil personalizado con tarifa diferencial e integración. La nueva tecnología, aseguraron, se aplica pensando en usuarios eventuales, visitantes y personas que requieren una forma de acceso inmediata sin tener la Cívica.

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“Ampliar la aceptación de los pagos digitales significa que las personas puedan utilizar sus medios de pago en más momentos de su vida cotidiana. El transporte público es un ejemplo concreto de cómo la tecnología puede facilitar necesidades diarias. Desde Mastercard, valoramos el trabajo conjunto con el Metro de Medellín para ofrecer a los usuarios nuevas alternativas de pago que hagan sus desplazamientos más simples y seguros”, dijo Federico Martínez, presidente de Mastercard en Colombia.

Por su parte, Tomás Andrés Elejalde Escobar, gerente general del Metro de Medellín, insistió en que "este es un nuevo paso en la evolución de Cívica y en la modernización de nuestra red, que implementaremos progresivamente en los diferentes modos de transporte”.

¿Cómo se puede pagar el ingreso al Metro de Medellín?

Si lleva efectivo, puede acercarse a alguna de las máquinas que reciben monedas y billetes, y recargar la tarjeta Cívica, introduciéndola y siguiendo los pasos que le indica. Si lleva una tarjeta de débito o crédito Mastercard o Visa, solo debe acercarse a la talanquera y ponerla sobre la pantalla de registro. También se puede hacer lo mismo con las tarjetas digitales en celulares y relojes inteligentes.

El nuevo sistema de pagos se comenzará a aplicar en las estaciones de las líneas A y B del Metro, donde quienes operaban las taquillas para comprar los pasajes ahora hacen validaciones y acompañamiento a las personas que tengan problemas con las nuevas formas de acceso.

"De manera progresiva, y a medida que avance la renovación tecnológica del sistema de recaudo con la instalación de más de 3.000 validadores, esta nueva opción llegará a los demás modos de transporte (metrocables, tranvía y buses)", indicó el Metro de Medellín.