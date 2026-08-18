Denuncian a Yeferson Cossio por manipular un fusil de la Policía en Chocó

Imagen del video en el que se evidencia al influencer Yeferson Cossio manipulando un arma de dotación de la Policía. Foto: Redes sociales

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El creador de contenido Yeferson Cossio enfrenta una denuncia ante la Fiscalía después de aparecer en un video sosteniendo un arma de dotación de la Policía Nacional y bailando frente a las cámaras, en medio de una jornada de entrega de ayudas humanitarias en el Chocó, uno de los departamentos más golpeados por el terremoto que impactó el occidente colombiano el pasado 10 de agosto. La también creadora de contenido Yuli Viviana Vargas radicó la denuncia y cuestionó que un civil terminara manipulando un arma institucional durante una emergencia.

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El creador de contenido había viajado al Chocó junto a su equipo de trabajo, su hermana Cintia Cossio y su novia Carolina Gómez, como parte de una campaña privada que consiguió reunir 40 toneladas de mercados y otros insumos para las comunidades golpeadas por el sismo.

En las imágenes que se viralizaron en redes sociales se observa al influencer con el arma durante varios segundos, haciendo gestos y movimientos que algunos usuarios calificaron como vulgares. Terminando el video, Cossio devuelve el fusil a una policía mientras otro agente se acerca para tomarse una foto con él.

A través de su cuenta de X, la representante a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico, Claudia Romero, cuestionó “¿cómo es posible que, en medio de una emergencia en el Chocó, un arma de dotación de la Policía termine en manos de un civil?” y añadió que “las armas del personal de la fuerza pública no se prestan, no son juguetes y mucho menos pueden convertirse en parte de un espectáculo frente a cámaras”.

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Vargas puso el caso en conocimiento del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Verificación de la ONU, y pidió que se examine la conducta de la policía que aparece entregándole el arma, pues asegura que “se le puede abrir proceso disciplinario a la oficial que le entrega el arma, el fusil de dotación, a este tipejo”.

Finalmente, recordó la importancia del contexto en el que se produjo la escena: “este tema de las donaciones se respeta, las ayudas humanitarias se respetan y la seguridad de la gente está primero”.

Por su parte, el grupo de trabajo de Cossio afirmó que el creador de contenido tuvo el permiso de los agentes policiales para tomar el fusil y ninguna persona presente estuvo en peligro. Sin embargo, admitieron que un arma institucional no debería llegar a manos de un civil. Cossio, quien supera los 12 millones de seguidores en Instagram y 19.8 millones de seguidores en TikTok, no se ha pronunciado sobre el caso.

Aunque se consultó a la Policía de Chocó no se obtuvo respuesta sobre el hecho denunciado por la congresista.