Entró en vigencia la tarifa de COP 700 en cinco peajes del Eje Cafetero: así puede aplicar

Sin embargo, el descuento no se aplica automáticamente a todos los usuarios. Para…

Los conductores que se movilizan frecuentemente por el corredor Armenia-Pereira-Manizales pueden acceder a una tarifa de COP 700 en cinco estaciones de peaje operadas por Autopistas del Café. La medida, que comenzó a aplicarse el 1 de noviembre de 2026, busca aliviar los costos de transporte de las familias que viven o se desplazan habitualmente por esta zona del país.

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Sin embargo, el descuento no se aplica automáticamente a todos los usuarios. Para obtenerlo es necesario cumplir con las condiciones establecidas, presentar una solitud por los canales habilitados y esperar la aprobación. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) estima que el beneficio podría llegar a más de 9.000 familias de la región.

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Peajes del Eje cafetero que tendrán tarifa de COP 700

La tarifa diferencial comprende cinco estaciones del corredor vial: Pavas, San Bernardo del Viento, Tarapacá I, Tarapacá II y Circasia. En estos puntos, los usuarios que sean aprobados podrán pagar COP 700 por paso, frente a la tarifa plena de COP 17.800. La medida está dirigida principalmente a propietarios de vehículos de categorías I y II que residan en municipios priorizados de Caldas (Manizales, Chinchiná, Palestina y Villamaría), Risaralda (Santa Rosa de Cabal) y Quindío (Filandia y Salento).

También se estableció prioridad para habitantes de algunas zonas rurales: las veredas La China, Pavas, Trinidad, El Rosario y San Peregrino, en Manizales; San Andrés, en Chinchiná, y el corregimiento La Capilla, en Santa Rosa de Cabal.

Quienes residan en otros municipios también pueden presentar una solicitud como usuarios frecuentes, siempre que acrediten sus desplazamientos mediante una certificación laboral o de estudios, o una declaración juramentada. La aprobación dependerá de la verificación de los requisitos y de los cupos disponibles.

¿Cómo inscribirse para acceder a los peajes a COP700?

El proceso de postulación es virtual y comienza con el envío de un correo electrónico al buzón habilitado para la estación en la que se desea obtener el beneficio. Cada solicitante puede postularse para un solo peaje. Estos son los correos disponibles:

Después de enviar el mensaje, el usuario debe esperar un enlace personal e intransferible para diligenciar el formulario y adjuntar los documentos solicitados. Según los lineamientos de la concesión, tendrá 15 días hábiles para completar el trámite una vez reciba el enlace. Entre los documentos están:

Documento de identidad del propietario del vehículo.

Licencia de tránsito o tarjeta de propiedad.

SOAT vigente.

Recibo de servicio público y certificado expedido por la administración municipal que permita acreditar la residencia, o soporte de consulta del Sisbén que demuestre el domicilio en los municipios priorizados.

Soportes adicionales para acreditar la condición de usuario frecuente, cuando corresponda.

La solicitud también exige contar con un TAG de pago electrónico activo, vinculado a la placa del vehículo. El dispositivo debe ser adquirido por cuenta del usuario y tener saldo disponible. La tarifa diferencial no aplica para pagos en efectivo.

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Aunque la entrada en vigor se fijó para el 1 de noviembre, el proceso de aplicación es gradual, pues depende de la revisión de documentos, la aprobación de cada postulación y la vinculación del vehículo al sistema de pago electrónico. La tarifa diferencial representa un alivio para los usuarios frecuentes que cumplan las condiciones, pero su acceso depende de completar el trámite y recibir la aprobación correspondiente.