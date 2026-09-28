El hecho ocurrió en inmediaciones de la carrera 90A con calle 35A. Según los testimonios recopilados por los investigadores, Salazar se…

La Policía del Valle de Aburrá investigan la muerte de Alejandro Damián Salazar, un ciudadano peruano de 39 años que cayó desde el tercer piso de una vivienda ubicada en el barrio Santa Mónica, en el occidente de Medellín. El hombre fue trasladado con graves lesiones a un centro asistencial, donde posteriormente falleció.

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Murió peruano tras caer de un tercer piso en Medellín: esto se sabe del caso

El hecho ocurrió en inmediaciones de la carrera 90A con calle 35A. Según los testimonios recopilados por los investigadores, Salazar se encontraba con su pareja, una mujer de 26 años, y ambos habían estado consumiendo bebidas alcohólicas antes de la caída. La Fiscalía abrió una investigación para establecer las causas de la muerte.

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¿Qué pasó antes de la caída?

De acuerdo con los testimonios conocidos por las autoridades, Salazar y su pareja habrían sostenido una discusión poco antes del hecho. Uno de los vecinos aseguró que escuchó los gritos y posteriormente observó al hombre sujetándose de una ventana.

El residente intentó ayudarlo para evitar que cayera, pero Salazar perdió el agarre y terminó precipitándose hacia el exterior de la vivienda. La caída fue de aproximadamente cinco metros. La pareja también fue entrevistada por la Policía. De acuerdo con su versión, Salazar habría intentado ingresar por la ventana y ella habría sentido temor de que pudiera agredirla.

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Tras la caída, Salazar sufrió lesiones graves y fue trasladado a la Clínica Medellín de Occidente, donde permaneció bajo atención médica. El reporte policial señala que presentó un trauma craneal severo, una fractura en el radio derecho y una fractura abierta de cráneo. A pesar de la atención médica, murió horas después debido a la gravedad de las lesiones.

Investigan si fue una caída accidental

La Policía Judicial adelanta las labores para reconstruir los momentos previos al accidente y determinar si Salazar perdió el equilibrio, cayó accidentalmente o si existió alguna otra circunstancia que provocara su caída.

Los investigadores también trabajan en la verificación de testimonios y cámaras de seguridad del edificio. Según el reporte conocido hasta ahora, los dispositivos internos aparentemente no estarían funcionando.

Por el momento, no se reportan capturas relacionadas al caso. La mujer que estaba con Salazar fue entrevistada y quedó vinculada a la investigación, mientras las autoridades buscan establecer qué ocurrió exactamente antes de la caída.