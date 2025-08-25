Un hombre asesinó a la madre y primo de su expareja, en el Urabá antioqueño

Imagen de referencia. Un hombre que resultó herido fue trasladado a un centro asistencial en Montería. Foto: AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un asesinato se registró el pasado domingo 24 de agosto, en la vereda Molinillo, en la zona rural de San Pedro de Urabá, donde un hombre asesinó a la mamá y al sobrino de su expareja. Además, otro joven resultó herido.

Lea: Asesinaron a mujer en zona rural de Medellín: el agresor sería su expareja

“Resultan tres personas lesionadas en el ataque, los cuales son trasladados inmediatamente al hospital San Pedro, pero debido a la gravedad de las lesiones fallece una señora de 45 años, un joven de 17 años. El tercero, un adulto de 23 años, que es trasladado hacia Montería, donde en este momento es atendido por los médicos”, dijo a Blu Radio el comandante de la Policía de Urabá, el coronel Jovanni Cepeda Sanabria.

Entre las víctimas mortales se encuentra una mujer de 45 años, identificada como Cristina Martínez, y su nieto de 17 años. La persona herida, de 23 años, tuvo que ser trasladada a un centro médico de Montería. Su pronóstico es reservada.

Sobre la situación, el coronel Cepeda explicó que “todo obedece a que la hija de la señora de 45 años, que lamentablemente falleció, sostuvo una relación con el agresor. Y parece ser que se presentó un hecho de intolerancia, donde la expareja arremetió de manera violenta contra la familia”.

Puede interesarle: Incendio en una vivienda en Medellín dejó a un hombre y sus dos mascotas sin vida

Sumado a esto, el uniformado indicó que “en este momento se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer lo ocurrido.Rechazamos de manera categórica estos hechos de violencia y reiteramos nuestro compromiso de estar seguros, cercanos y presentes con la comunidad garantizando la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de San Pedro”.

Finalmente, las autoridades pidieron a la comunidad apoyo para identificar completamente al agresor.