El Despertador: asilo de Nicaragua a González, liberación de soldados y devolución de IVA

🔴 Gobierno califica como “agresiva” la negativa de Nicaragua de extraditar a Carlos Ramón González

El ministro del Interior, Armando Benedetti, tachó como “inamistoso y agresivo” la negativa del gobierno de Nicaragua de extraditar a Carlos Ramón González, solicitado por la justicia colombiana por el desfalco de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). “Si el presidente pide la extradición a alguien y ese país no corresponde a ese pedido, es algo inamistoso y agresivo que no debe pasar”, señaló el ministro Benedetti, quien agregó que se examinará qué perjuicios podrían tener las relaciones bilaterales entre Colombia y Nicaragua. La petición, que fue negada por el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense, se envió recientemente en un correo firmado por Óscar Iván Muñoz Giraldo, encargado de negocios de la Embajada de Colombia en Nicaragua. “La Embajada de Colombia en Nicaragua hace entrega de nota urgente y prioritaria con solicitud de extradición del ciudadano colombiano Carlos Ramón González Merchán, quien se encuentra residiendo en Nicaragua y es solicitado por la justicia colombiana para comparecer en proceso judicial”, señala el mensaje divulgado por el propio presidente Gustavo Petro.

🔴 Tras más de cuatro meses de secuestro, liberan a dos soldados en Cúcuta

Se confirmó la liberación de los soldados profesionales Julián Reinel Sáenz y Yimer Andrés Coral Gómez, quienes fueron secuestrados el pasado 9 de abril en Cúcuta, por la estructura criminal Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según las autoridades, los dos militares fueron entregados a una comisión humanitaria de Naciones Unidas, la cual gestionó su liberación. Los hombres fueron secuestrados cuando realizaban labores de vigilancia tras denuncias hechas por civiles sobre extorsiones. Entre las organizaciones que participaron en la liberación y recibimiento de los soldados profesionales, están la ONU, la Conferencia Episcopal, la Embajada Venezolana, Delegado Cuba, el Delegado del gobierno, el Gestor de paz del ELN y la actual Delegada de Alemania, en nombre del país de los países de acompañamiento y apoyo.

🔴 Luz verde a gobernador de Nariño para buscar acercamientos con grupos armados del territorio

El Gobierno autorizó al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, para buscar acercamientos con grupos armados con presencia en el territorio que actualmente no tengan procesos de paz con el Ejecutivo. Así quedó pactado a través de la resolución 149 de 2025 en la que se explica que el gobernador Escobar contribuirá al trabajo que adelanta el comisionado de paz, Otty Patiño, en ese territorio al verificar la voluntad y la reinserción a la vida civil de las estructuras ilegales. Se estaría barajando la posibilidad de buscar acercamientos con grupos armados como el Estado Mayor Central, disidencia de Iván Mordisco, con presencia en ese departamento. El gobernador Escobar ya se desempeñaba como facilitador en las mesas de diálogo con los grupos armados Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, pero la resolución derogó esa resolución del 31 de marzo de 2025. Sin embargo, el mandatario local seguirá acompañando ambos procesos.

🔴 Golpe a bandas de microtráfico

Este jueves 21 de agosto la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad entregarán nuevos resultados contra el tráfico de estupefacientes en la capital. Los anuncios se harán en el comando de la Mebog a las 6:15 a.m. y serán presididos por César Restrepo, secretario de Seguridad; brigadier Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, y Joaquín Medrano, director de Protección y Servicios Especiales.

🔴 Último día para reclamar Renta Ciudadana y Devolución de IVA

Este jueves vence el tercer ciclo del programa Renta Ciudadana y Devolución de IVA, subsidios que benefician a más de 700.000 hogares, con un impacto directo a 2 millones de niños y niñas. Con una inversión total de $324.000 millones, los montos por beneficiario rondan los $220.000 y $500.000, que se entregan a través del Banco Agrario.

🔴 Bolivia definirá segunda vuelta presidencial entre Paz y Quiroga

Con casi la totalidad de los votos escrutados en las elecciones generales de Bolivia, se espera que este jueves el Tribunal Supremo Electoral anuncie los resultados oficiales. Los conteos indican que los opositores Rodrigo Paz y el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga se enfrentarán en una segunda vuelta presidencial, en medio de una creciente tensión marcada por declaraciones cruzadas entre ambos binomios.

🔴 Noche de pelea en Argentina: Conmebol dio por cancelado duelo en Copa Sudamericana

El partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile terminó en una verdadera tragedia en Avellaneda. Lo que comenzó con disturbios en la tribuna visitante escaló hasta un violento ataque de la barra brava local, con heridos y escenas de caos en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. La Conmebol resolvió cancelar definitivamente el encuentro, decisión que deja en suspenso el futuro inmediato de ambos equipos en el torneo. El encuentro se disputaba con la serie aún abierta: Independiente necesitaba revertir el 0-1 sufrido en Santiago, y al momento de la interrupción el marcador estaba 1-1, ventaja parcial para la U en el global. Tras dos suspensiones en el inicio del segundo tiempo y sin garantías de seguridad, los árbitros dieron por terminado el partido. Ahora será el Comité Disciplinario de la Conmebol quien determine cómo continúa la llave y qué sanciones se aplican tras una noche marcada por la violencia.