Tensión en la Sierra Nevada afecta la Troncal del Caribe: dos buses fueron incendiados

Una fuerte operación de la Fuerza Pública se desarrolla en la Sierra Nevada de Santa Marta contra integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de…

Helicópteros sobrevuelan la zona rural de Santa Marta mientras la Fuerza Pública adelanta operaciones contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (AUSN). La tensión se trasladó a la Troncal del Caribe, donde dos buses fueron incendiados y se registraron bloqueos. La Gobernación activó un Puesto de Mando Unificado.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Una fuerte operación de la Fuerza Pública se desarrolla en la Sierra Nevada de Santa Marta contra integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en medio de la búsqueda de sus principales líderes, entre ellos Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’ o ‘El Ganadero’, señalado como uno de los principales cabecillas de esta estructura armada.

Publicidad

El despliegue se concentra en sectores de la parte alta de la Sierra Nevada, particularmente en el área de Guachaca y Quebrada del Sol. Durante la jornada, habitantes de la zona reportaron el sobrevuelo de más de tres helicópteros que se dirigieron hacia la montaña, en medio de las operaciones militares. La tensión también se ha sentido en la parte baja del corredor. La Troncal del Caribe, una de las principales vías de conexión entre Santa Marta y La Guajira, registra afectaciones a la movilidad, mientras las autoridades mantienen presencia para controlar la situación.

Dos buses incendiados

En medio de la jornada fueron incendiados dos buses del servicio público afiliados al Consorcio Ziruma, en inmediaciones del puente del barrio Once de Noviembre. El hecho provocó alarma entre conductores y habitantes y contribuyó a la interrupción de la movilidad por este corredor.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta confirmó su intervención y señaló que sus unidades acudieron al lugar para controlar y extinguir las llamas. Los dos vehículos terminaron con pérdida total, pero no se reportaron personas afectadas. “Tras recibir el reporte de la emergencia, nuestras unidades se desplazaron hasta el lugar para realizar las labores de control y liquidación del fuego”, informó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta.

Le puede interesar: Regresa el racionamiento de agua en Medellín; conozca cómo funcionará

La institución precisó además que “las causas y circunstancias que originaron el incendio son materia de investigación por parte de las autoridades competentes”, por lo que no atribuyó oficialmente el hecho a una organización armada.

Gobernadora convoca a Puesto de Mando Unificado

Ante la escalada de tensión, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, convocó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para articular la respuesta institucional frente a la situación registrada desde el sector del Once de Noviembre hasta el límite con La Guajira. A través de su cuenta oficial de X, la mandataria señaló: “Como gobernadora del Magdalena, he convocado a Puesto de Mando Unificado, ante la situación que se viene presentando desde el 11 de noviembre en Santa Marta hasta el límite con la Guajira”.

Guerra explicó que en el PMU participarán la Fuerza Pública, autoridades locales y organismos de seguridad para evaluar el panorama y adoptar decisiones. “En este espacio articularemos acciones con la Fuerza Pública, las autoridades locales y los organismos de seguridad para evaluar el panorama, tomar decisiones oportunas y garantizar una respuesta coordinada”, indicó.

La gobernadora también reconoció la labor de los bomberos tras el incendio de los buses: “Quiero agradecer al cuerpo de bomberos que acudieron oportunamente a la zona y lograron apagar los buses incendiados. Su labor fue fundamental para controlar la emergencia y evitar que la situación se extendiera”.

Comunidades piden protección para la población civil

Mientras avanzan las operaciones en la montaña, líderes y habitantes de la zona han expresado preocupación por las condiciones de seguridad de las comunidades que permanecen en el territorio. “Hay niños, indígenas y adultos mayores en medio del fuego cruzado”, advierten líderes de la zona, quienes solicitan extremar las medidas de protección y evitar que la población civil quede expuesta durante las operaciones de la Fuerza Pública.

Lea también: Ofrecen hasta COP 45 millones por pistas sobre el origen del incendio en Villa de Leyva

La preocupación se extiende a las comunidades campesinas e indígenas que habitan el área y a quienes utilizan diariamente la Troncal del Caribe para movilizarse entre Santa Marta, Guachaca y La Guajira.

El episodio de este lunes muestra cómo una operación concentrada en las zonas montañosas de la Sierra Nevada tiene repercusiones inmediatas sobre el corredor vial que conecta a Santa Marta con La Guajira. Helicópteros en el cielo, operaciones militares en la montaña, dos buses reducidos a pérdida total y una Troncal del Caribe afectada por bloqueos configuran un escenario de alta tensión en el norte del Magdalena.

Mientras las autoridades avanzan en el PMU y mantienen el despliegue de seguridad, las comunidades insisten en un mensaje: que las operaciones contra las estructuras armadas no terminen poniendo en riesgo a quienes viven, trabajan y transitan por este territorio.