Padre de Luis Andrés Colmenares comparte mensaje recordando al joven

Fotografía compartida por Luis Colmenares junto con su hijo, Luis Andrés Colmenares. Foto: @lcolmenaresr

Cada Halloween la familia de Luis Andrés Colmenares recuerda el doloroso aniversario de su fallecimiento. El joven, que estudiaba economía e ingeniería en la Universidad de Los Andes, en Bogotá, murió en extrañas circunstancias luego de que fuera a una fiesta de disfraces en una reconocida discoteca, ubicada en la zona rosa de la capital.

Desde su fallecimiento, su padre Luis Colmenares ha hecho todo lo posible por demostrar que se trató de un asesinato. Pese a que desde un principio las pruebas fueron confusas y el proceso tuvo varias falencias, en 2021 la justicia colombiana confirmó la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero. Ambas eran las principales sospechosas de la muerte de Colmenares, que se produjo en la noche del 31 de octubre de 2010.

Con el fin de honrar su memoria y evitar que el tiempo se lleve su recuerdo, el padre del joven compartió un emotivo mensaje para su hijo. “Hace trece años como a esta hora (4:00 p.m.) nos estábamos despidiendo, dándonos el último beso y el último abrazo, para no volvernos a sentir más nunca en esta vida. Con los años comprendí por qué me abrazaste tan fuerte. La única despedida que no se me olvida ni olvidaré nunca. Solo me consuela sentir que ese beso y ese abrazo lo sigo compartiendo con Jorge Luis”, escribió.

Solo… pic.twitter.com/VhJPeP1I5X — ✏️LUIS COLMENARES R. (@lcolmenaresr) October 30, 2023

Además, Luis Colmenares compartió un mensaje de agradecimiento para aquellos que durante todos estos años han estado presentes en la búsqueda de su familia por esclarecer los hechos en los que murió el joven. “Les agradezco a todos los que han apoyado mi causa personal. Mi corazón le rendirá homenaje toda la vida a mi hijo, hasta cuando tenga el último latido. Mi motivo no es incomodar a nadie, sino que lo hago para que su memoria no se pierda con el tiempo”.

