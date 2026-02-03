Cita Petro-Trump, un mes de Maduro preso y la foto de las exportaciones: El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Los detalles detrás de la cita entre Gustavo Petro y Donald Trump en Washington

La cita del presidente Gustavo Petro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, ya tiene definidos hasta sus más mínimos detalles a menos de 12 horas de dar inicio en Washington. Las comitivas de los dos países ya quedaron acordadas, así como varios puntos de la agenda que tocarán los jefes de Estado en su primer encuentro presencial. Sin cámaras y con apenas un puñado de funcionarios de los dos países se definirá una parte del futuro de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos en pleno cierre de mandato de Petro. La delegación colombiana tendrá a la Canciller Rosa Villavicencio y el embajador Daniel García-Peña, mientras que la administración Trump tendría, entre otros, a Marco Rubio en sala. En cuanto la agenda, el principal punto se centraría en la lucha antidrogas. Allí Colombia presentará las cifras alcanzadas durante la gestión del presidente Petro en los últimos tres años, pero en especial, en la última medición realizada por la ONU y que valió para una descertificación en esta materia el pasado mes de septiembre. Por parte de Colombia también se buscará presentar una agenda sobre Venezuela en lo que Petro ha llamado la búsqueda de una transición hacia la democracia en ese país. La cita tendrá lugar a las 11:00 a.m. y posterior a ello, Petro tendrá dos reuniones privadas y comparecerá en una rueda de prensa en la que presentaría las conclusiones de la cita.

🔴 “Pipe Tuluá”, líder de La Inmaculada, será extraditado a Estados Unidos este martes

Este martes, 3 de enero, será extraditado a Estados Unidos Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, líder de la banda criminal La Inmaculada, que opera en Tuluá (Valle del Cauca). La extradición fue confirmada el pasado 2 de enero por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. La información se dio a conocer días después de que el presidente Gustavo Petro diera el visto bueno a la extradición de “Pipe Tuluá”, quien es requerido por una corte federal estadounidense por tres cargos: conspiración para distribuir y poseer cocaína con fines de distribución; conspiración para traficar y distribuir cocaína, con conocimiento o razones para creer que sería importada ilegalmente a Estados Unidos; y fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína con el mismo propósito. Según las autoridades, alias “Pipe Tuluá” continuaba dirigiendo economías ilegales desde prisión, lo que refuerza la gravedad de los señalamientos en su contra de cara a una eventual condena en Estados Unidos.

🔴 Un mes de la captura de Maduro por parte de EE. UU.

Hace un mes, el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, dejando a la oposición suramericana en una posición debilitada. Su espacio de diálogo con Washington se reduce drásticamente, mientras la capital estadounidense negocia directamente con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Esta nueva dinámica complica aún más la crisis política en el país, al aislar a figuras opositoras tradicionales y fortalecer la legitimidad de Rodríguez ante organismos internacionales. Analistas advierten que podría prolongar la inestabilidad interna, limitando opciones para una transición democrática inclusiva.

🔴Más allá de la coca, ¿por qué Venezuela dominaría la reunión entre Petro y Trump?

El primer encuentro entre los presidentes, antagonistas, pero unidos por sus emocionalidades para comunicarse y hablarles a sus bases, llega atravesado por una agenda nada ligera: Venezuela y su impacto regional, la estrategia antidrogas y el manejo de los cultivos de uso ilícito, así como el deterioro de indicadores que Estados Unidos ha llevado incluso al Consejo de Seguridad de la ONU. La relación con Venezuela, las dinámicas de frontera que también atraviesan asuntos como el narcotráfico y grupos como el ELN, y el afán de Estados Unidos para asegurar la estabilización en este momento de transición en el vecino país serían los temas prioritarios. Esa prioridad ayuda a explicar por qué, pese a las críticas abiertas de Trump a la paz total y a la política antidrogas de Petro, Washington mantiene canales abiertos con Bogotá. En el cálculo estadounidense, la necesidad de evitar una mayor desestabilización en la frontera y de contener los efectos de la transición venezolana pesa más que los desacuerdos en otros frentes.

🔴 La foto completa de las exportaciones en 2025

Este martes 3 de febrero, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicará el informe de exportaciones correspondientes a diciembre, dato que permitirá conocer el balance completo del comercio exterior colombiano al cierre de 2025. El último dato disponible, correspondiente a noviembre, mostró que las exportaciones colombianas no lograron repuntar. Ese mes, las ventas externas sumaron USD 4.016,6 millones, una caída de 2,7 % frente al mismo mes de 2024. El mejor desempeño lo registró el grupo de agropecuarios, alimentos y bebidas, con un crecimiento de 39,8 %, mientras que los combustibles y productos de industrias extractivas cayeron 26 %, arrastrando el resultado total.

🔴 Punk y Pablo Escobar

Medellín no es solo reguetón, caminar para no olvidar los sonidos del punk. Carlos Alberto David Bravo, Caliche, es el creador de la “Caminata Punk”, un recorrido por el barrio Castilla, en el noroccidente de Medellín, en el que se repasa la historia del punk, mientras se hace un ejercicio de memoria para recordar a aquellos que, además de contribuir al legado de este género musical, fueron víctimas de la violencia. Escuche el nuevo capítulo de “Usted no sabe quién soy yo”, el pódcast de periodismo narrativo de El Espectador:

🔴 El Distrito evalúa una venta parcial de su participación en el Grupo Energía de Bogotá

En la capital del país comenzó una discusión relevante en materia fiscal y de activos públicos. Lo hizo de la mano de un nuevo anuncio por parte de la Alcaldía, en el que se confirmó el inicio de una fase exploratoria para evaluar una eventual venta del 9,4 % de las acciones que aún posee la ciudad en el Grupo Energía Bogotá (GEB), una de las empresas energéticas más importantes del país. La decisión no implica una venta inmediata, ya que, según explicó la Secretaría de Hacienda, el anuncio pretende notificar la intención de analizar el comportamiento del mercado, el precio de la acción y el apetito de los inversionistas, antes de definir si una operación de este tipo resulta conveniente desde el punto de vista financiero y fiscal. De avanzar la iniciativa, los réditos obtenidos de la operación bursátil se destinarían para financiar obras de infraestructura en la ciudad, como la segunda línea del metro de Bogotá.

🔴BTS vuelve a los escenarios y Netflix emitirá el evento en directo: fecha y horarios en Latinoamérica

BTS confirmó su regreso a los escenarios con una nueva gira internacional que tendrá como punto de partida un espectáculo en vivo transmitido por Netflix. El tour, titulado BTS EL COMEBACK EN VIVO: ARIRANG, marca el retorno oficial del grupo a las presentaciones presenciales tras su pausa y acompaña el lanzamiento de una nueva etapa musical. La primera presentación se realizará el 21 de marzo de 2026 desde la plaza de Gwanghwamun, en Seúl, y será emitida en directo a través de Netflix, en una producción desarrollada junto a HYBE, la compañía que gestiona la carrera del grupo. La gira también contempla varias paradas internacionales y ya está confirmado que incluirá a Latinoamérica, con Bogotá entre las ciudades que recibirán al grupo durante el recorrido.