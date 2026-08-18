Plan Padrino conecta municipios para llevar ayudas directas tras el terremoto

El Plan Padrino busca que las ayudas tengan un destino concreto y respondan a las necesidades de cada municipio afectado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La solidaridad entre municipios empieza a tomar forma después del terremoto del pasado 10 de agosto. La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) impulsa desde Bogotá el llamado “Plan Padrino entre Alcaldes”, una estrategia que conecta a territorios menos afectados con comunidades que necesitan apoyo para avanzar en su recuperación.

La lógica es sencilla: un municipio apadrina a otro y concentra allí las ayudas que logre recolectar entre ciudadanos, empresas, organizaciones y demás actores locales. De esta manera, en lugar de reunir donaciones sin un destino definido, cada administración conoce qué población acompañará y cuáles son sus necesidades prioritarias.

“Que desde ya la ayuda que se consiga en un solo municipio se oriente totalmente hacia otro, porque esto va a tener mucho más impacto”, explicó Gilberto Toro, director de Fedemunicipios, al invitar a los alcaldes del país a vincularse.

De acuerdo con el consolidado nacional divulgado por la Federación, 41 municipios ya aparecen apadrinados y la meta es llegar a 95 territorios afectados.

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Soacha ayudará a Vijes y Yopal acompañará a Quibdó

Uno de los primeros casos es el de Soacha, Cundinamarca, que apadrinará a Vijes, Valle del Cauca. El municipio ya habilitó un centro de acopio para reunir elementos destinados a las familias afectadas de esa población.

La red también incluye a Yopal, Casanare, e Ibagué, Tolima, como padrinos de Quibdó; Girón, Santander, acompañará a Atrato; Ibagué también apadrina a Alto Baudó; y Girardota, Antioquia, a San José del Palmar.

Otros municipios del Chocó también aparecen dentro de la estrategia: Paipa apadrina a Condoto; Muzo a Lloró; Cajicá a Nóvita; Sutatenza a San José de Tadó y Tunja a Unión Panamericana.

En Risaralda, Dosquebradas cuenta con el apoyo de Valledupar, Cesar, e Ibagué, Tolima.

En Valle del Cauca, Pamplona apadrina a Argelia; La Jagua de Ibirico a Calima El Darién; La Paz, Cesar, y Pamplona, Norte de Santander, acompañan a El Cairo; Tunja a Roldanillo; Soacha a Vijes y Garzón a San Pedro.

Finalmente, Toluviejo, en Sucre, figura como municipio padrino de Salamina, Caldas.

¿Qué ayudas pueden movilizar los municipios?

Cada alcaldía podrá organizar sus campañas de acuerdo con las necesidades que reporte el territorio apadrinado. Entre los elementos contemplados están medicamentos, alimentos no perecederos, carpas, cobijas, colchonetas, almohadas, kits de aseo, plantas eléctricas y otros artículos de primera necesidad.

En el caso de aportes económicos, Fedemunicipios indicó que deberán canalizarse a través del Fondo Milagro, creado por el Gobierno Nacional para atender la emergencia.

La Federación también servirá como puente para aquellos alcaldes que quieran sumarse pero todavía no tengan definido qué municipio acompañar.

“Nosotros podemos darles el listado o hacerles sugerencias”, explicó Toro, quien insistió en que la apuesta es que los mandatarios locales movilicen recursos desde sus propios territorios hacia una comunidad específica.

Una red para evitar que las ayudas se dispersen

Uno de los objetivos del Plan Padrino es organizar la solidaridad alrededor de necesidades concretas. La Federación plantea que cada administración mantenga comunicación con el municipio que acompaña y oriente las donaciones hacia aquello que realmente requiere.

Así, un territorio puede concentrarse en recolectar alimentos, mientras otro podría necesitar elementos para alojamiento temporal, plantas eléctricas o insumos para las primeras labores de recuperación.

Fedemunicipios continuará buscando nuevas alcaldías que quieran sumarse hasta ampliar la cobertura de la estrategia. Los mandatarios interesados pueden comunicarse con la Federación al 316 447 9587 para conocer qué municipios todavía requieren padrino y coordinar el acompañamiento.

En medio de una emergencia que dejó afectaciones en distintas regiones del país, la apuesta es convertir la solidaridad entre alcaldes en una cadena con destinos definidos: un municipio que puede ayudar y otro que sabe de dónde llegará parte del apoyo que necesita para comenzar a levantarse.

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