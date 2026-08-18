Transmilenio invertirá $48.400 millones para renovar siete estaciones entre Bogotá y Soacha

La intervención busca renovar accesos y reforzar la seguridad en siete estaciones del corredor que conecta a Bogotá con Soacha. Foto: Transmilenio

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Siete estaciones de Transmilenio ubicadas entre Bogotá y Soacha recibirán una inversión de COP 48.437 millones para mejorar sus accesos, reforzar la seguridad y adecuar la infraestructura de uno de los corredores con mayor movimiento de pasajeros del sistema.

La Agencia Regional de Movilidad (ARM) y Transmilenio firmaron el convenio que permitirá intervenir San Mateo, Terreros, La Despensa y León XIII, en Soacha; y Bosa, Perdomo y Madelena, en Bogotá.

Las obras contemplan la instalación, reposición y mantenimiento de sistemas de acceso, entre ellos cerca de 140 puertas automáticas, además de adecuaciones físicas para reducir puntos vulnerables y ordenar el ingreso y salida de pasajeros.

El corredor Bogotá–Soacha registró en 2025 cerca de 37,4 millones de validaciones, equivalentes a unas 102.000 al día.

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San Mateo probará barreras de piso a techo

Uno de los cambios más visibles llegará a San Mateo, donde se instalará un piloto de barreras de control de acceso que irán desde el piso hasta el techo de la estación.

La medida busca limitar ingresos por puntos no autorizados y mejorar las condiciones de seguridad dentro de la infraestructura.

San Mateo tendrá, además, otro cambio relevante para la movilidad entre ambos territorios. La nueva Estación de Integración contará con adecuaciones que permitirán el ingreso, por primera vez, de algunas rutas del transporte público colectivo urbano de Soacha al sistema Transmilenio.

La ARM financiará parte de estas obras y aportará el equipo técnico para acompañar su ejecución. TransMilenio, por su parte, estará encargado de la estructuración técnica, la contratación y actividades posteriores como mantenimiento, aseo, señalización, seguridad y atención a los usuarios.

¿De dónde saldrán los recursos?

Del total del convenio, TransMilenio aportará $29.177 millones, equivalentes al 60,24 %, mientras que la Agencia Regional de Movilidad destinará $19.259 millones, el 39,76 % restante.Los recursos podrán ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2027.

La intervención hace parte de un convenio marco suscrito en mayo entre la ARM, el municipio de Soacha y Transmilenio para avanzar en la integración del transporte público de la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca.

El anuncio coincide con otro movimiento en la infraestructura de Transmilenio. Este martes 18 de agosto comenzaron a operar Tibanica–Primavera, Los Laureles e Islandia, tres nuevas estaciones de la troncal de la avenida Ciudad de Cali.

Con su entrada en servicio, el sistema suma 2,85 kilómetros de nueva infraestructura troncal en el suroccidente de Bogotá.

Según Transmilenio, las estaciones beneficiarán a cerca de 3.000 usuarios durante la hora pico y buscan reducir los tiempos de viaje en este sector de la ciudad.

Así, mientras la troncal de la avenida Ciudad de Cali amplía desde este martes su operación, el corredor Bogotá–Soacha entra en una nueva fase de adecuaciones enfocadas en seguridad, accesibilidad e integración regional.

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