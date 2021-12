Presentan auditoría al Programa de Alimentación Escolar (PAE)

La auditoría, realizada por la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) y la Universidad de Antioquia revisó la operación de las vigencias 2020-2021 y contó con 742 visitas a instituciones educativas y bodegas. Imagen de referencia.

La auditoría revisó la operación de las vigencias 2020-2021 y contó con 742 visitas a instituciones educativas y bodegas. El objetivo fue verificar de forma integral la planeación, ejecución, seguimiento, monitoreo y control del Programa de Alimentación Escolar (PAE) por parte de las ETC, en cumplimiento de la normatividad vigente.

Los departamentos en los que se llevó a cabo el control del PAE fueron: Amazonas, Atlántico, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, Huila, Putumayo y Santander.

La inspección determinó que es necesario fortalecer la entrega de documentación, como soporte de la ejecución del programa en todas sus etapas, así como la planeación, para garantizar la atención oportuna durante todo el calendario escolar.

“En el componente financiero el resultado es positivo, ya que las ETC realizan una debida ejecución y seguimiento a los recursos que financian el programa, pero se presentan inconsistencias en el reporte de la información sobre la ejecución del PAE en el Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), debido a que no coincide con lo reportado en la categoría Formulario Único Territorial (FUT) y porque no corresponden con el soporte documental, lo que genera riesgos en la toma de decisiones oportunas y acertadas”, apuntó la auditoría.

El informe de control también reflejó que el 93% de las ETC auditadas cumplió con el proceso establecido a nivel normativo para la rendición de cuentas, presentando a la comunidad la implementación del PAE, las raciones entregadas, la cantidad de beneficiarios y los cambios implementados en el marco de la pandemia por Covid-19.

Con respecto a la atención con enfoque diferencial, solo ocho de las 15 ETC que cuentan con comunidades indígenas cumplieron con los parámetros establecidos. “Esto demuestra la necesidad de continuar trabajando con ellas para fortalecer su capacidad técnica, administrativa, jurídica, financiera y organizacional, para cumplir con los requisitos que exigen las normas al momento de suscribir convenios o contratos interadministrativos”, señaló la auditoría.

“Esta es la primera auditoría que realizamos como entidad rectora del PAE en Colombia. El ejercicio nos permitirá diseñar el sistema de auditorías que se continuará aplicando y que en dos o tres años permitirá llegar al 100% de las ETC”, dijo Juan Carlos Martínez Martín, director general de la UApA. “La intención es que en equipo con las ETC fortalezcamos el PAE en los territorios. Este ejercicio debe ser visto como una oportunidad de mejora cuyo propósito es contribuir al cumplimiento del objetivo del Programa: el acceso, la permanencia y el bienestar de los estudiantes beneficiados”, concluyó.