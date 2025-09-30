Reforma a la salud, la condena a Diego Cadena y más en el Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Inicia el tercer debate de la reforma a la salud

Para este martes 30 de septiembre está previsto el inicio del tercer debate de la reforma a la salud. Tras superar con relativa comodidad sus dos debates en la Cámara de Representantes (en la cual el Ejecutivo cuenta con mayorías), el proyecto llegó al Senado, donde el panorama es mucho más complejo. La Comisión Séptima tiene 14 senadores y cualquier proyecto necesita una mayoría para pasar. En 2024, nueve senadores votaron contra el proyecto y la reforma se hundió.

Aunque el Ministerio de Salud quiere avanzar con la transformación del sistema, su idea ya busca ser frenada en el Consejo de Estado. En la Sección Primera de ese tribunal cursan al menos ocho demandas contra el Decreto 058 de julio de 2025, que redefine el modelo de atención primaria y abre la puerta a cambios profundos en el sistema.

El debate, además, iniciará unos días después de que Norma Hurtado, Lorena Ríos Cuéllar y Ana Paola Agudelo, tres senadoras críticas de la reforma a la salud, presentaran una ponencia alternativa. Se trata de un tercer camino que no se ajusta del todo a la propuesta del Gobierno (y, de hecho, contraria en varios de sus puntos), pero que tampoco convence a los sectores más críticos de la reforma.

🔴 La hora cero para la condena contra Diego Cadena, abogado de Álvaro Uribe

Mes y medio después de que Diego Javier Cadena, exabogado de Álvaro Uribe Vélez, fuera declarado culpable del delito de soborno en actuación penal, se conocerá el monto de la condena en su contra durante una diligencia este martes, 30 de septiembre, a las 2:00 de la tarde. El juez tercero penal con función de conocimiento de Bogotá, Fabián Moreno, dictará sentencia al llamado “aboganster”.

El 15 de agosto, el juez Moreno señaló que el abogado era uno de los eslabones en la red de soborno a testigos por la que también fue declarado culpable el expresidente Uribe Vélez: “Diego Javier Cadena Ramírez realizaba gestiones en favor de los intereses judiciales del expresidente Álvaro Uribe Vélez”, dijo el togado durante la audiencia en la que determinó su culpabilidad.

El abogado Cadena y Juan José Salazar, otro jurista que trabajaba para su oficina, habían sido imputados, también por los mismos hechos, por el delito de fraude procesal. Sin embargo, ambos fueron absueltos de ese cargo por duda razonable, al no hallar pruebas suficientes para verificar su culpabilidad. Por la misma red de soborno a testigos, el expresidente Uribe fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria.

🔴 Hoy, cumbre de Trump con todos sus generales

La inusual reunión con cientos de altos mandos de las Fuerzas Armadas de EE.UU., convocada para hoy por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, servirá para que el máximo responsable del Pentágono exponga a generales y almirantes la nueva ética militar que el Gobierno de Donald Trump busca implementar, según informaron varios medios este viernes.

La convocatoria, que generó aparente confusión por lo inusual que resulta convocar a los mandos del ejército, está destinada a que Hegseth exponga la nueva visión que la Administración Trump tiene de la cartera, a la que se acaba de rebautizar como Departamento de Guerra.

Esta última medida está en línea con lo que el propio Pete Hegseth y Donald Trump han denominado “la ética guerrera”, una visión que busca reavivar en las Fuerzas Armadas una actitud más intimidante y que incluye la eliminación de políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), contra las cuales el actual Gobierno estadounidense ha arremetido en distintos frentes.

“Se trata de mostrar la nueva imagen de las Fuerzas Armadas bajo la presidencia actual”, explicó un funcionario de la Casa Blanca a CNN, uno de los medios que hoy citan fuentes cercanas al asunto para revelar el motivo detrás de la inusual reunión.

La junta se celebrará el martes en una base del Cuerpo de Infantería de Marina en Quantico (Virginia, a unos 60 kilómetros de Washington).

🔴 Colombia inició con victoria su participación en el Mundial sub 20 de la FIFA

La selección ‘tricolor’ debutó con victoria en el Mundial Sub-20 de Chile al vencer 1-0 a Arabia Saudí en el Estadio Fiscal de Talca. El equipo de César Torres, que afrontaba un partido clave en el Grupo F, logró imponerse en un duelo intenso, trabado y con pocas opciones claras, pero en el que supo aprovechar la presión alta y la jerarquía de sus hombres de ataque. Más temprano, Noruega había vencido 1-0 a Nigeria en el mismo escenario. El tanto lo marcó Rasmus Holten desde el punto penal con un remate ajustado al ángulo derecho. Así, europeos y sudamericanos quedaron igualados en la cima de la tabla con idéntica diferencia de gol. El próximo jueves 2 de octubre se jugará la segunda jornada en Talca. Colombia se medirá ante Noruega a las 3:00 p.m.

🔴 El Concejo debate presupuestos participativos

Este martes en el Concejo de Bogotá se llevará a cabo un nuevo debate de control político sobre los presupuestos participativos y la ejecución del presupuesto previsto para el 2025.

Al debate citado por los concejales Sandra Forero y Óscar Ramírez, del Centro Democrático, asistirán, en calidad de citados, entre otros, los secretarios de Gobierno, Planeación y Hacienda, además de la directora del IDPAC y representantes de los Fondos de Desarrollo de las 19 localidades. Además, en calidad de invitados asistirá la contraloría, la Personería y la Veeduría distrital.

🔴 Siguen renuncias a visado estadounidense en gabinete Petro

Tras la revocatoria de la visa al presidente Gustavo Petro por parte del gobierno de los Estados Unidos, parte del gabinete presidencial renunció a este documento como medida de rechazo a la determinación de la Casa Blanca. Se quedaron sin este documento: la canciller, Rosa Villavicencio; el ministro de Minas, Edwin Palma; el ministro de Hacienda, Germán Ávila; el asesor Jurídico, Augusto Ocampo; y la directora del Dapre, Angie Rodríguez.

En simultáneo, la administración Petro siguió denunciando irregularidades e ilegalidades durante este anuncio, señalando que en la ONU no se deben vetar las posturas que se acogen a la agenda de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

🔴 La encrucijada del Banco de la República: ¿tasas congeladas?

La junta directiva del Banco de la República se reúne hoy, 30 de septiembre, en un entorno de inflación persistente, que en agosto repuntó al 5,1 % anual. Con la tasa de interés en 9,25 %, la mayoría de analistas coincide en que lo más probable es que el emisor mantenga estable el costo del crédito. La cautela sigue primando ante los riesgos macroeconómicos.

“Esperamos que este movimiento vaya en línea con la cautela de las decisiones recientes de la Junta”, señaló Laura Clavijo de Bancolombia. La persistencia inflacionaria, la alta indexación y los precios de materias primas agrícolas complican una reducción inmediata, un escenario que también prevé el Banco de Bogotá.

Mientras Fedesarrollo proyecta un recorte leve a 9 % para diciembre, el consenso general es de una estabilidad prolongada. La incertidumbre fiscal, el contexto global y las medidas arancelarias de Trump presionan para que el dinero no se abarate sino hasta mediados de 2026.

🔴 Convocatoria del Festival Nacional de Música

Se abrió oficialmente la Convocatoria Nacional del 40° Festival Nacional de la Música Colombiana, que se celebrará en 2026 y que ha sido reconocido como Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación. Hasta el 30 de noviembre están habilitadas las inscripciones para participar. Podrán postularse duetos vocales, compositores y músicos de todo el país en categorías como el Concurso Nacional de Duetos “Príncipes de la Canción”, el Concurso Nacional de Composición “Leonor Buenaventura”, el Encuentro Nacional Universitario, el Encuentro Nacional de Músicas de las Regiones, el Concurso Departamental “Cantalicio Rojas” y los encuentros infantiles y departamentales.