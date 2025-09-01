Reforma tributaria, caso Miguel Uribe y más en el Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 La tributaria llega al Congreso

El Ministerio de Hacienda confirmó el pasado viernes que este lunes radicará en el Congreso la Ley de Financiamiento, una especie de reforma tributaria que se presentará con el fin de sumarle unos $26 billones en recursos al Presupuesto General de 2026.

La iniciativa llega al Congreso en un momento complejo, pues el alcance del proyecto, además de las cuentas del Presupuesto, han tensado aún más las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo.

La construcción del Presupuesto (con la tributaria a bordo) ha sido criticada desde varias esquinas por tener cuentas que parecen no cuadrarle a prácticamente nadie, excepto al Gobierno.

🔴 Nuevos avances en la investigación del caso de Miguel Uribe

Dos semanas después del fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, las autoridades reportaron una nueva captura dentro de la investigación. Se trata de Harold Daniel Barragán Ovalle, conocido como alias “Harold”, a quien la Fiscalía señala como uno de los presuntos articuladores de la planeación del magnicidio ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá.

La aprehensión se llevó a cabo el 30 de agosto en la localidad de Engativá, en la capital del país. Un juez de control de garantías validó al día siguiente la legalidad del procedimiento. De acuerdo con la Fiscalía, Barragán habría coordinado la acción sicarial y elegido al adolescente que disparó contra el congresista. Los investigadores sostienen que alias “Harold” tuvo conocimiento de todo el proceso, desde la fase de planeación hasta la ejecución del crimen.

El ente acusador también lo relaciona con el traslado de alias “Gabriela” —ya capturada— cuando intentó ocultarse en Caquetá, y con el refugio de alias “El Costeño”, detenido el pasado 5 de julio. La próxima etapa del proceso será la audiencia de imputación de cargos, programada para el martes 2 de septiembre, en la fecha y hora que determine el despacho judicial.

Alias “Harold” será imputado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, utilización de menores para la comisión de delitos y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego agravado.

🔴 Expresidentes cuestionan política exterior del gobierno Petro

Exmandatarios, precandidatos presidenciales y varios analistas participaron en la noche del domingo en un foro virtual organizado por Dignidad Liberal, colectividad que lidera Rodrigo Lara Restrepo, enfocado en política exterior. Durante el evento resaltaron las intervenciones de los exmandatarios César Gaviria, Álvaro Uribe e Iván Duque, quienes lanzaron fuertes cuestionamientos al gobierno del presidente Gustavo Petro por su desempeño en la materia.

El expresidente Gaviria se enfocó en cuestionar al Ejecutivo por las relaciones con Venezuela, pues, según explicó, es necesario tomar distancia del régimen de Nicolás Maduro. Por su parte, el expresidente Uribe, jefe político del Centro Democrático, aseguró que la pregunta debe ser “cómo Colombia va a enfrentar esa inconstitucional de facto que es la zona binacional con Venezuela”.

A su turno, el expresidente Iván Duque también cuestionó el tema de Venezuela y agregó que el gobierno Petro tendría alianzas con otros dos regímenes de la región, los de Cuba y Nicaragua. Pero además, planteó una preocupación por el momento de las relaciones con Estados Unidos y sobre el riesgo de la descertificación en la lucha contra el narcotráfico.

🔴 Protestas en EE. UU. marcan el Día del Trabajo contra políticas de Trump

Miles de personas participarán este lunes en diversas manifestaciones a lo largo de Estados Unidos con motivo del Día del Trabajo. Los concentrados se manifestarán contra las políticas del gobierno del presidente Donald Trump, acusando a la Administración de favorecer a poderosas corporaciones y a los sectores más adinerados del país.

🔴 Llega el primer tren de la primera línea del metro de Bogotá

Esta semana arribará al país el primer tren de la primera línea del Metro de Bogotá, desde China. Al avance del 70% de las obras y la construcción del viaducto en la capital, se suma un hecho, que se puede calificar de histórico: luego de una travesía de casi un mes, arribará al puerto de Cartagena del primer tren del sistema férreo.

A su arribo, programado para el martes 2 de septiembre, el tren llegará los talleres especializados, ubicados en la zona de Mamonal en Cartagena, donde lo someterán a un riguroso proceso de desembarque, ensamblaje final y pruebas estáticas y dinámicas, para verificar el funcionamiento de todos sus sistemas de tracción, frenado y control.

Una vez finalizadas las pruebas y los ajustes en Cartagena, se procederá con su despacho a Bogotá, para ser ensamblados en el Patio Taller y luego comenzar las pruebas en la vía férrea, para verificar seguridad y eficiencia del sistema antes de su puesta en operación.

🔴 Preparan Consejo de Ministros sobre educación

Para este lunes 1° de septiembre está previsto un nuevo Consejo de Ministros. Aunque aún no se conoce la agenda oficial, durante el pasado encuentro de las carteras, el miércoles 27 de agosto, se afirmó que el tema central para esta ocasión sería la educación.

Se prevé que el presidente Gustavo Petro y el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, aborden las condiciones actuales del ámbito educativo en Colombia. Algunos de los temas que se podrían tocar son la financiación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), que han estado en el centro de las discusiones y en el ojo mediático durante las últimas semanas.

También se podrían presentar cifras sobre el panorama de acceso a la educación superior en el país. Sobre este punto, cabe recordar que, en ocasiones pasadas, estos balances han generado dudas por la mezcla entre los conceptos de “cupos” y de “nuevos estudiantes” que ingresan a las IES.

🔴 Colombia, sede del foro internacional sobre restitución de bienes culturales

Colombia será la sede del Foro Internacional sobre Repatriación y Restitución de Bienes Culturales, que se celebrará del 1 al 5 de septiembre en el Museo Nacional de Bogotá y el Parque Arqueológico de San Agustín, en el departamento del Huila. Organizado por la Cancillería colombiana y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC), el foro reunirá a delegaciones de Egipto, Sudáfrica, Ghana, Kenia y Camerún, junto a comunidades locales, autoridades culturales y expertos en regulación patrimonial, con el propósito de avanzar hacia una política pública que oriente los procesos de retorno de piezas arqueológicas.

Las sesiones en Bogotá (1 y 2 de septiembre) abordarán justicia histórica, diplomacia cultural, prevención del tráfico ilícito y marcos legales internacionales, mientras que en San Agustín (4 y 5 de septiembre) se discutirá sobre memoria viva, participación comunitaria y restitución simbólica en contextos locales.

🔴 Protestas por el recorte presupuestal al deporte

Dirigentes, entrenadores y atletas vinculados a diferentes entidades del Sistema Nacional del Deporte se reunirán este lunes 1 de septiembre en la Plaza de Bolívar de Bogotá, desde las 9:00 a.m., para protestar por el recorte presupuestal que ha sufrido su sector durante el gobierno de Gustavo Petro. Los recursos para Mindeporte pasaron de $1,3 billones en 2024 a $310 mil millones proyectados para el año entrante.

🔴 Santa Fe recibe al Once Caldas, por la Liga BetPlay

A partir de las 7:30 p.m., el actual campeón del fútbol colombiano, Independiente Santa Fe, recibe en el estadio El Campín al Once Caldas de Manizales, en el partido que cierra la novena fecha de la Liga BetPlay. Atlético Junior, que goleó 4-0 a Llaneros, lidera la tabla con 20 puntos, seguido por Independiente Medellín, con 19 unidades.

🔴 Jornada de descanso en la Vuelta a España

Este lunes la caravana de la Vuelta a España tendrá su primer día de descanso. La clasificación general de la edición 80 de la carrera es liderada por el noruego Torsten Traeen, del Bahrain Victorious, seguido por el danés Jonas Vingegaard, ganador de la jornada del domingo. El mejor ciclista colombiano es Egan Bernal, quien ocupa la undécima casilla, a dos minutos y 55 segundos del portador de la camiseta roja.