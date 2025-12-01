Resultados encuesta Invamer, caso Ungrd, salario mínimo y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Iván Cepeda se posiciona como el candidato a vencer en elecciones del 2026: así fue la encuesta Invamer

A seis meses de la primera vuelta presidencial, Iván Cepeda se posiciona con una intención de voto cercana al 40 %. La ficha del petrismo se convierte en el hombre a vencer y obliga a intensificar diálogos en la centroderecha para la conformación de coaliciones antes de llegar a los comicios de mayo.

Después de Cepeda, el segundo con mayor intención de voto es Abelardo de la Espriella. Sin embargo, su posición no sería la misma en caso de ir a segunda vuelta, pues ese 18,2 % perdería fuerza en unas elecciones en junio. Caso contrario sucede con Sergio Fajardo, quien transformaría el 8,5 % de intención de voto actual, en un hipotético 46,4 % en segunda vuelta y daría la pelea a un Cepeda que se quedaría a poco más de dos puntos. Aún así, la izquierda continuaría como la favorita para llegar a la Casa de Nariño.

Estos resultados serán el eje central de la conversación a una semana de que cierren las inscripciones a Congreso e intensificarán las conversaciones entre los actores políticos que podría derivar en una masiva baja de esa contienda presidencial y una inclinación por cambiar la estrategia electoral. Solo estos tres candidatos superan el 4,5 % que tiene el voto en blanco en un sondeo realizado sobre 30 contendores por la máxima dignidad de Colombia.

🔴 Comienza imputación contra Bonilla y Velasco por caso UNGRD

La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá fijó para este 1 de diciembre de 2025 a las 9:00 a. m. la realización de las audiencias de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra Luis Fernando Velasco Chaves y Ricardo Bonilla González, exministro del Interior y exministro de Hacienda, respectivamente.

Los exfuncionarios son señalados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo (Ungrd).

Según documentos y testimonios que reposan en poder del ente investigador y la Corte Suprema de Justicia, el exministro Velasco sería uno de los protagonistas de presuntos acuerdos ilícitos que el Gobierno habría tramitado con varios congresistas. Por su parte, Ricardo Bonilla ha sido mencionado dentro del escándalo por varios de sus protagonistas, entre ellos Olmedo López.

🔴 El Espectador celebra la 65ma edición del premio Deportista del Año

Este lunes, en el edificio de la UCompensar, en Bogotá, se celebra una nueva edición de El Deportista del Año de El Espectador y Movistar, un premio nacido en 1960 que ha trascendido generaciones hasta convertirse en el galardón más prestigioso del deporte colombiano. La previa del evento está programada a las 10:30 a.m., mientras que la ceremonia de premiación tendrá su puntapié inicial a las 11:00 a.m.. Ambas transmisiones estarán disponibles en los canales oficiales de este diario.

Esta casa editorial premiará a los mejores atletas de la temporada, como lo ha hecho de forma ininterrumpida durante 65 años. Se homenajeará a los deportistas más destacados en las categorías mayores, juvenil y paralímpica, así como a los mejores entrenadores y dirigentes. Por primera vez se entregará la categoría “Gamer”, y también se concederá el premio al Juego Limpio Guillermo Cano, de especial significado para esta casa editorial.

🔴 Arranca formalmente la concertación del salario mínimo

Este lunes comienzan las negociaciones del salario mínimo y todo indica que alcanzar un acuerdo será complejo.

Lo que dice la Ley 278 de 1996 es que esa tarea le compete a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, la cual está compuesta por tres actores principales: empresarios (representados por agremiaciones como la ANDI, Fenalco, ACOPI y la SAC), el Gobierno (que para este escenario ejerce su participación mediante el Ministerio del Trabajo) y los trabajadores (cuya presencia se da mediante centrales obreras como la CTC, la CUT y la CGT).

La ley les exige sentarse a concertar, es decir, a presentar sus argumentos y debatir cuál debería ser el aumento salarial más adecuado para el país. Por eso, las centrales obreras suelen plantear una propuesta y los empresarios otra. A partir de esas posiciones iniciales, se desarrollan los diálogos para intentar llegar a una cifra que resulte aceptable para ambas partes.

El Ministerio del Trabajo suele actuar como facilitador del diálogo, buscando acercar a estos actores para que logren un acuerdo. Por ejemplo, la anterior ministra, Gloria Inés Ramírez, realizó reuniones por separado con cada sector para escuchar sus posiciones y ayudar a encaminar la concertación.

Este lunes el DANE presentará parte de los datos macroeconómicos que se emplearán para calcular la cifra de incremento. Ejemplo de esto es el PIB y un panorama del mercado laboral colombiano. Representantes de empresarios, gobierno y trabajadores estarán reunidos desde las 10 de la mañana en el Ministerio de Trabajo.

🔴 Siguen las conversaciones para el fin de la guerra en Ucrania

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, viaja a Moscú este lunes, según una fuente oficial, en momentos en que Washington presiona para terminar la guerra de Rusia contra Ucrania.

Witkoff tendría conversaciones previstas con el presidente Vladimir Putin el martes, luego de las negociaciones adelantadas el domingo entre altos funcionarios de la administración de Trump y una delegación ucraniana en Florida.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, por su parte, será recibido este lunes por su homólogo francés, Emmanuel Macron.

🔴 Colombia llega a la FIL de Guadalajara: así será su participación

La Biblioteca de Escritoras Colombianas será una de las apuestas clave de la delegación para este encuentro internacional.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara arrancó con la programación de su 39° edición. Del 29 de noviembre al 7 de diciembre, Colombia participará en los distintos espacios que ofrece la FIL. La delegación compuesta por autores, libreros y editores presentarán las iniciativas que han surgido dentro del sector editorial nacional. Además, habrá un especial enfoque en mostrar el trabajo hecho por La Biblioteca de Escritoras Colombianas.

Entre los autores que harán presencia en el encuentro estarán: Vanessa Rosales, Lorena Salazar Masso, Sara Jaramillo Klinkert, Camilo Ortega, Ignacio Piedrahíta y Santiago Guevara. Por otra parte, Colombia contará con una librería propia que acogerá a más de 65 editoriales, principalmente independientes.